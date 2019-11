Stordalen lyfter Vings försäljning

När den brittiska resekoncernen Thomas Cook, före detta ägare av svenska Ving, för två veckor sedan gick i konkurs drabbades hundratusentals resenärer av inställda flyg. Framtiden såg osäker ut för Ving, men i onsdags förra veckan offentliggjordes de nya ägarna för Vinggruppen i Norden - och nu har bokningarna ökat med raketfart.

Köpesumma: sex miljarder kronor

Det är den norska miljardären Petter Stordalen som går in med sitt företag, Strawberry Group, tillsammans med svenska Altor och brittiska TDR Capital och köper resebolaget.

En affär på sex miljarder kronor. Strawberry Group och Altor köper 40 procent vardera medan TDR Capital går in med 20 procent.

I samband med att den nya koncernen köper upp Vinggruppen så byter även flygbolaget namn till Sunclass Airlines.

När Ving.se öppnade upp igen för försäljning under torsdagen i förra veckan började bokningarna rulla in. Under slutet av dagen kunde de se en ökning på 154 procent jämfört med samma dag i fjol. Och under helgen hade det sålts 30 procent fler resor än vad det vanligtvis säljs över ett veckoslut.

”Väldigt tacksamma”

Det är en hög efterfrågan både till resor nu i vinter och till nästa sommar. Alla flesta bokningar är till Kanarieöarna, men också resor länge bort, både österut och västerut.

– Under helgen sålde vi resor till ett värde av totalt 81 miljoner kronor, vilket verkligen tyder på en effekt av de nya ägarna. Våra kunder har visat oss ett enormt stort stöd under de senaste veckorna, vilket vi är väldigt tacksamma för, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef på Ving, till TT.

LÄS MER: Stordalen slår tillbaka mot hårda miljökritiken

Tv: Vings nya ägare överlyckliga