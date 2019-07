Storägaren vill ta över hela Kappahl och lämna börsen

Mellby Gård, med nästan 30 procent av aktierna, äger bland annat Flash och Dea Axelssons som båda är verksamma inom dammode. Johan Andersson vill inte försöka precisera potentiella synergieffekter, men Mellby Gård ser tydliga samordningsmöjligheter.

Utköpsförsöket motiveras även med att Kappahl med tanke på allmänt kända utmaningar på klädmarknaden skulle må bra av att slippa ”kvartalshetsen”. Därtill har aktien befunnit sig i en nästan konstant utförslöpa sedan Mellby Gård gick in i ägarlistan 2011. I fredags stängde aktien på strax under 14 kronor och den har reducerats med nästan 60 procent de två senaste åren. Budet ligger på 20 kronor jämnt.

– Vi tror mer på bolaget än vad marknaden gör, sammanfattar Johan Andersson.

Vad var den utlösande faktorn till att lägga ett bud just nu?

– Det är inte mer komplicerat än att vi anser att nu är en bra tajming att göra det här. Det är ingen enskild händelse som ligger bakom, utan vi gjorde bedömningen att det var dags att gå från tanke till handling, säger Johan Andersson.

Budet kommer inte att höjas

I pressmeddelandet om budet är Mellby Gård, precis som familjen af Jochnick var i vårens framgångrika utköp av Oriflame, tydligt med att budet under inga omständigheter kommer att höjas. Enligt relativt nya regler är budgivaren därmed förbjuden är lägga ett högre bud.

– Vi tycker att det är det enklaste sättet och det skapar inget utrymme för kohandel och en massa diskussioner. Detta är ett enkelt 'take it or leave it-erbjudande, motiverar Johan Andersson det taktiska valet bakom budmetod.

– Det är helt omöjligt att sia om, men jag hoppas det, svarar han på frågan om han tror att det kommer att gå igenom.

Kappahl lade sig strax under budnivån i måndagshandeln och noterades vid 11-tiden på 19,56.

