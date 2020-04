Skatteverket nedringt om skatteåterbäringen

De som nu kan räkna med att få skatteåterbäring på sitt konto är alla som deklarerade digitalt, eller använde någon av e-tjänsterna sedan den 31 mars utan att göra några förändringar eller tillägg i den förtryckta deklarationen. Dessutom krävdes att det egna bankkontot fanns registrerat senast den 1 april.

I år var det 3,6 miljoner som fick sin deklaration redan i början av mars, i sin digitala brevlåda. Skatteverket noterade tidigt ett extremt sug efter information hur det såg ut i den egna deklarationen. 1,6 miljoner personer loggade in i sin deklaration första dagen.

Förra året var det 2 035 902 personer som fick sina skattepengar redan i april, vilket var mer än dubbelt så många som 2018 då det var drygt 900 000. Totalt betalades det ut 13 746 245 428 kronor.

Skatteverket räknar med ett nytt påskrekord i år när pengarna betalas ut den här veckan. Men redan i går inledde Skatteverket utskicket av skattebeskeden så att den enskilde deklaranten kan se hur mycket pengar de får tillbaka eller måste betala i kvarstatt/restskatt.

– Utbetalningarna börjar i dag efter lunch, säger Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Senast på torsdag ska pengarna vara utbetalda.

Pappersdeklaranterna får vänta.

Samtidigt varnar nu Skatteverket för bedragarna som försöker lura till sig skatteåterbäringen eller på annat sätt tömma bankkonton genom bluffmejl och falska sms.

Den senaste varianten är ett sms som meddelar att skatteåterbäringen är pausad och att man uppmanas att klicka på en länk för att få veta mer.

KLICKA INTE PÅ LÄNKEN. Det falska sms om att skatteåterbäringen är pausad som Skatteverket varnar för. Foto: SKATTEVERKET

Skatteverket manar till försiktighet. Om du har fått ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som du misstänker är falskt får du följande råd:

Klicka inte på länkar i det.

Öppna inga bilagor.

Svara inte på meddelandet.

Radera mejlet.

Du ska aldrig lämna ifrån dig kreditkortsnummer eller bankkontonummer utan använd Skatteverkets e-tjänster.

Bedragare skickar även ut den här typen av mejl. Klicka inte på länken utan radera mejlet. Foto: SKATTEVERKET

Anstånd med deklarationen

För alla som inte lämnat sig deklaration via e-tjänsterna gäller nu följande.

4 maj. Deadline för deklarationen. Om du inte tillhört de som deklarerat tidigt så ska inkomstdeklaration för inkomståret 2019 vara inlämnad hos Skatteverket senast vid midnatt. Du som har sålt din bostad, värdepapper eller är företagare ska lämna en bilaga tillsammans med deklarationen. Du kan posta din deklaration eller lämna den i någon av de 44 speciella brevlådor som Skatteverket har utplacerade.

Den som av någon anledning inte räknar med att bli klar med deklaration till den 4 maj kan begära anstånd via Mina sidor på Skatteverket.se eller genom att ringa till Skatteverket.

För dig sig riskerar restskatt under 30 000 kronor är den 4 maj också ett viktigt datum. Om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor ska pengarna in på Skatteverket konto denna dag. Räntan på belopp under 30 000 kronor börjar annars räknas från och med tisdagen den 5 maj.

18 maj. Sista dag att deklarera med anstånd.

9 - 12 juni. Pengar betalas ut till de som deklarerat senast den 4 maj.

30 juni. Omkring detta datum skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har en digital brevlåda. Det handlar om:

Förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk.

Särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

