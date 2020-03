Det är 8,1 miljoner personer som ska deklarera i år. Senast vid midnatt i morgon den 31 mars är sista chansen att lämna deklarationen digitalt eller via någon av e-tjänsterna eller Skatteverkets app för att få skatteåterbäringen i påskveckan.

För att få skatteåterbäringen så snabbt krävs att du godkänner deklarationen utan att göra några ändringar eller lägger till något i den förtryckta deklarationen från Skatteverket.

Men fall inte för frestelsen genom att godkänna utan att kolla deklarationen noga. Innan du godkänner deklarationen som du har i din digitala brevbox eller fått med posten är det viktigt att du undersöker att allt är rätt.

Deklarationen 2020 – viktiga detaljer

Viktigt innan du godkänner deklarationen:

• Kolla att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Om något inte stämmer, kontakta då din arbetsgivare eller den som lämnat uppgiften.

• Se till att du har anmält bankkonto dit du vill ha eventuell skatteåterbäring. Utan ett angivet konto kommer inga pengar eftersom Skatteverket har slutat att skicka utbetalningskort automatiskt. Har du bytt bank är det viktigt att du har skrivit in det nya kontonumret. Annars är risken stor att du tvingas vänta extra länge på skatteåterbäringen för 2020 som avser inkomståret 2019.

Om du inte har föranmält konto finns det fortfarande chans att få skatteåterbäringen till sitt bankkonto under påskveckan.

– Anmäl konto samtidigt som du deklarerar. Det går bra. När man deklarerar i appen eller e–tjänsten så kan man anmäla konto samtidigt, , säger Anna Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Samtidigt uppmanar hon:

– Titta också igenom om du har rätt till något avdrag, till exempel reseavdrag.

Se upp – var inte för snabb med deklarationen

Samma uppmaning kommer från Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer, författare och expert hos Privata Affärer.

– Att få tillbaka lite pengar tidigt kan locka dig till att godkänna deklarationen direkt. Gör inte det - ge din deklaration lite tid, har hon tidigare sagt till Expressen/Dina Pengar.

– Se över hur ditt år har sett ut och kolla om du kan göra några avdrag. Och om ni är flera i hushållet, se över om det kan löna sig att överföra ränteavdrag eller rut- och rotavdrag till varandra.

Var inte för snabb med deklarationen, manar Christina Sahlberg, sparekonom på jämförelsesajten Compricer Foto: Pressbild

Christina Sahlberg tycker inte att någon ska stressa igenom deklarationen innan midnatt tisdag.

– För visst är det bättre med lite mer pengar tillbaka vid midsommar än lite mindre pengar en månad tidigare?

3 viktiga saker att tänka på 1. Bostad. Har du sålt bostad är det också viktigt att du har koll på vilka avdrag du får göra när du ska räkna ut din vinst – som du sen ska skatta på. Skatteverkets nya tjänst som lanseras i år hjälper dig med detta. 2. Deklarera digitalt. Det är betydligt enklare och programmet räknar ut den korrekta skatten du ska betala om du gör ändringar. Glöm inte att anmäla ett bankkonto så att du får eventuell återbäring utbetald. 3. Varning! Skatteverket frågar aldrig efter dina kontouppgifter i mejl eller sms. Endast via e-tjänster där du själv har loggat in med din e-legitimation. Klicka inte på länkar, Öppna inte bilagor. Svara inte. Radera! Visa mer Visa mindre

I dagens digitala värld är det få som fortfarande använder pappersdeklarationen.

2019 var det 6 741 503 personer som deklarerade digitalt, vilket var en ökning med drygt 325 000 personer jämfört med 2018. Och Skatteverket utgår får att det bli ännu fler nästa år.

Viktiga datum att hålla reda på

Andra viktiga datum för deklarationen:

• 4 maj. Deadline för deklarationen. Om du inte tillhört de som deklarerat tidigt så ska inkomstdeklaration för inkomståret 2019 vara inlämnad hos Skatteverket senast vid midnatt. Du som har sålt din bostad, värdepapper eller är företagare ska lämna en bilaga tillsammans med deklarationen.

Den 4 maj är också ett viktigt datum för dig med en hotande restskatt under 30 000 kronor. Om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor ska pengarna in på Skatteverket konto denna dag. Räntan på belopp under 30 000 kronor börjar annars räknas från och med tisdagen den 5 maj.

• 18 maj. Sista dag att deklarera med anstånd.

• 9–12 juni. Skatteåterbäring betalas ut till de som deklarerat senast den 4 maj.

• 30 juni. Omkring detta datum skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har en digital brevlåda. Det handlar om:

• Förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk.

• Särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

De vanligaste avdragen Ränteavdrag Du får en skattereduktion på 30 procent av räntan du har betalat på lån under året upp till 100 000 kronor. Över 100 000 kronor är avdraget 21 procent. Ränta på studielån får man inte dra av, däremot får du dra av för ränteskillnadsersättning om du brutit ett bundet bolån i förtid. Ränteavdraget är förtryckt i deklarationen men du behöver se över att det stämmer. Du måste ha betalat skatt under året för att få göra avdrag. Är ni två som står på lånet, och en av er till exempel inte har arbetat under året, kan ni föra över skattereduktionen till den andre. Rut och rotavdrag Du kan ha rätt till rotavdrag om du har anlitat hantverkare för husarbeten och rutavdrag när du anlitat hjälp för hushållsnära tjänster. Rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Rutavdraget är 50 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Totalt avdrag är max 50 000 kronor per person (för både rut och rot). Även här kan man skriva över sin skattereduktion på sin partner om båda äger bostaden. Obs. Du får inte anlita släktingar för husarbeten om du vill kunna göra avdrag. Bostadsförsäljning Vid deklaration av bostadsförsäljning gör många misstag. Har du sålt din bostad 2019 läs på ordentligt hos Skatteverket om vad du får göra för avdrag när du räknar ut vinst eller förlust. För eventuell vinst ska du betala vinstskatt (22 %) om du inte gör ett uppskov på detta. Du kan också välja att göra uppskov på skatten. Det innebär att man skjuter upp skatten på framtiden. När man skjuter upp skatten så tar Skatteverket en ränta (0,5 procent per år på uppskovet dvs vinsten) på den skuld som man skjuter upp. Räntan på den skatteskuld du skjuter upp motsvarar ca 3,25 procent i bankränta. Det innebär att det är dyrare att göra uppskov än att låna pengar på banken och betala av skatten så länge bankräntan är under 3,25 procent. Pensionssparande Om du inte får tjänstepension i din anställning kan du spara till din pension själv i en pensionsförsäkring och göra avdrag för detta. Detsamma gäller för dig som egenföretagare. Resor till och från arbetet Du får göra avdrag för utgifter över 11 000 kronor för resor till och från arbetet under vissa förutsättningar. Reser du med bil eller motorcykel har du rätt att göra avdrag om avståndet är mer än fem kilometer och om du gör en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt. Reser du med kollektivtrafiken ska avståndet mellan din bostad och din arbetsplats vara mer än två kilometer. Kapitalförluster Förlustaffärer du har gjort i samband med försäljning av aktier och andra marknadsnoterade värdepapper (i en aktiedepå - inte ISK eller kapitalförsäkring) får du kvitta rakt av mot vinster. Har du inga vinster att göra avdrag för får du i andra hand göra avdrag för dina förluster med upp till 70 procent av förlustvärdet under inkomstslaget kapital. I tredje hand kan du dra av 70 procent av din aktieförlust mot skatten på din inkomst. Skattereduktionen är 30 procent upp till ett underskott av 100 000 kronor. Större förluster ger en skattereduktion på 21 procent. Visa mer Visa mindre

