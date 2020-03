Satsade hårt i Sverige – nu går hälsojätten i konkurs

Den brittiska kedjan hade storslagna planer för den svenska etableringen och siktade på att öppna över 100 butiker.

Det stannade vid 22 och nu läggs dessa ner efter att ha ansökt om konkurs vid Södertörns tingsrätt.

Det var 2017 som kedjan köpte Hälsa för allas tolv butiker.

Finanschefen Chris Klein förklarade då att han ville öppna en mängd butiker i Sverige, skriver Market.

Enligt en artikel i Dagens industri ville den brittiska hälsokedjan öppna 200 butiker under aggressiv expandering, bland annat via etablering i Mall of Scandinavia.

Vilket gång på gång reviderades ner.

– Vi har valt att sakta ner processen för att invänta förbättringar av konceptet i Storbritannien, sa Sverige-vd:n Daniel Tadic till Market i september.

Utförsäljningen inledd

Redan i dag och morgon inleds utförsäljningen.

Vid den svenska etableringen hade hälsokostföretaget har 1 047 butiker i England, Irland, Nederländerna och Belgien, samt franchisebutiker i Kina, Singapore och Mellanöstern.

2014 omsatte företaget nära 7 miljarder kronor, enligt Di.

