SAS tog bort film efter kritikstorm

Flygbolaget SAS delade den engelskspråkiga reklamfilmen i sociala medier under tisdagen.

– Vad är verkligt skandinaviskt?, frågar sig den unga kvinnliga berättarrösten.

– Absolut ingenting, svarar hon.

Detta följs av ett antal personer, som konstaterar att ”det finns inget sådant”.

– Allt är kopierat, lägger berättarrösten till.

I reklamfilmen listar SAS bland annat demokrati, köttbullar och midsommarstången, och påpekar att dessa saker inspirerats eller importerats från andra länder.

Hård kritik i sociala medier

Filmen har fått kritik från flera håll i sociala medier och hade innan den togs ned ett stort antal ”tumme ned-kommentarer” på Youtube.

Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna, har reagerat och skriver på sin Facebooksida.

”Har alltid försökt flyga med SAS, men aldrig mer. Det är ett löfte”.

Från samma parti har europaparlamentarikern Charlie Weimers gått hårt åt filmen i ett inlägg på Twitter.

Han skriver: ”Har inte haft flygskam tills jag såg SAS reklamfilm ”What is truly Scandinavian? And the answer is absolutley nothing”. Tror ni på @sas att det är lyckat att rikta sin reklam till oikofobiska miljöpartister? Kommer unvika SAS i fortsättningen. ”

SAS tog bort filmen

Natten till onsdag valde SAS att ta bort filmen från Youtube och sina andra sociala medie-kanaler.

Expressen har sökt SAS utan att nå företaget.

Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen på Svensk Pilotförening, är kritisk till reklamfilmen.

– Reaktionerna från våra kunder på SAS senaste reklamfilm visar att man uppskattar och bryr sig om det skandinaviska varumärket. Vi delar deras uppfattning med irländska flygplan, spanska piloter och baltisk kabinpersonal så känns det skandinaviska allt mer avlägset, säger han i en kommentar.

Prisad regissör

Filmen är en del av SAS:s kampanj ”We are travelers”, med målet att lyfta ”kulturella erfarenheter vi tar med oss hem och internaliserar efter att ha rest”, enligt Resumé.

Reklamfilmen är framtagen av danska byrån &Co, och är regisserad av den Grammisbelönade svenske regissören Gustav Johansson, som tidigare jobbat med märken som H&M, Volvo och Nike.

”När de åker utomlands vill de flesta resenärer få med sig inspiration. De vill ta med sig något hem, oavsett om det är minnen eller kunskap,” säger Martin Adonis, brand campaign manager på SAS, om reklamfilmen i ett pressmeddelande.

”Det är det som rör samhället framåt. Om vi inte hade varit så nyfikna på vår omvärld hade Skandinavien inte sett ut som det gör.”

Expressen söker SAS. Reklambyrån &Co hänvisar till flygbolaget.