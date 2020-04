Sabunis krav på Löfven: Stoppa trängselskatten

Ett tillfälligt stopp för trängselskatten i Göteborg och Stockholm har kommit högt upp på den politiska dagordningen efter Folkhälsomyndighetens uppmaning att resenärer bör undvika att åka kollektivt på grund av risken för coroasmitta.

I riksdagen har både moderaterna och sverigedemokraterna fört upp frågan på utskottsnivå. I Stockholm gick trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) ut och uppmanade regeringen att pausa trängskatten. Uppmaningen kom senare också i ett brev daterat den 15 april och ställt till finansminister Magdalena Andersson och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ungefär samtidigt höjde Liberalernas Nyamko Sabuni rösten vänd mot statsminister Stefan Löfven.

Regeringen tyst om trängselskatten

Från regeringens sida har det dock varit tyst bland annat med motiveringen att brevet från Daniel Helldén inte byggde på ett formellt beslut i Stockholms stad. Sedan i torsdags i förra veckan finns det dock ett formellt beslut kopplat till Daniel Helldéns brev till regeringen.

Trafikborgarrådet Daniel Helldéns (MP) brev till regeringen med uppmaning att pausa trängselskatten.

Sabunis krav om pausad trängselskatt

Nu upprepar Liberalerna kravet att regeringen agerar. Partiet, som är ett av de så kallade januaripartierna, kräver att regeringen agerar direkt.

– Vi måste få ett system som underlättas för sjukvårdspersonal och omsorgspersonal att ta sig till och från jobbet i säkerhet och att det inte ska kosta för mycket, säger Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare.

Du skickade ju en signal till statsminister Stefan Löfven om detta för ett par veckor sedan. Vad hände med det?

– Vårt krav var att regeringen skulle ta initiativ och bjuda in berörda aktörer och pausa trängselskatten. De valde att vänta in begäran från de berörda kommunerna. Nu har begäran kommit från Stockholm och då kan inte regeringen släpa fötterna efter sig längre. De måste fatta det här beslutet snabbt. Jag hade önskat att regeringen själv skulle ta initiativ utifrån smittskyddsperspektiv och snabbt kunna pausa trängselskatten. Men de valde att vänta i två veckor på att kommunerna ska komma med en begäran. Nu när Stockholm inkommit med en begäran, då måste beslutet fattas omgående.

– Regeringen måste fatta det här beslutet snabbt, säger Nyamko Sabuni om Liberalernas krav om en pausad trängselskatt. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nyamko Sabuni är irriterad över att ärendet tycks ha hamnat i långbänk, trots att Socialdemokraterna inte signalerat att man är mot en pausad trängselskatt.

– Om det skulle krävas att ytterligare kommuner ska komma in med en begäran, så måste man uttrycka det som regering. Eller så tar man som regeringen ansvar för att vi inte ska utsätta människor för större fara än nödvändigt. I helgen har det rapporterats om taxichaufförer som har drabbas väldigt hårt med två, tre personer i fordonen. Tänk då kollektivtrafiken där fler människor sitter i samma vagn, eller samma buss. Hur stora faror utsätter vi inte alla de människor, människor som har strategiska viktiga uppdrag uppdrag att utföra för samhället just nu. Därför har jag önskat att regeringen tog initiativ till att pausa trängselskatten. Men de väljer att lägga tillbaka det tillkommunerna. Då tar det förstås längre tid.

Flera partier har sagt att det också krävs att staten fyller upp med pengar för de intäkter som går förlorad med en pausad trängselskatt.

Även Nyamko Sabuni anser att staten måste backa upp med pengar eftersom pengarna ska gå till beslutade infrastrukturprojekt i Göteborg och Stockholmsregionen.

– De pengarna ska vara en del i den så kallade coronafonden, det vill säga de pengar som regeringen har avsatt till kommunerna och regionerna kopplade till extrakostnader på grund av corona.

Varken finansminister Magdalena Andersson (S) eller någon annan i regeringen ger något besked om ett eventuellt tillfälligt stopp för trängselskatten i Göteborg och Stockholm. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Antalet avgiftsbelagda passager i mars i Stockholm • 2019: 19 279 246 2020: 18 571 008 Visa mer Visa mindre

Antalet avgiftsbelagda passager i mars i Göteborg • 2019: 8 159 200 2020: 7 876 892 Visa mer Visa mindre

Från regeringskansliets sida meddelar man att frågan om en pausad trängselskatt handläggs. Men det finns inget besked om när ett besked kan komma.

– Ärendet bereds i regeringskansliet, sa Johan Ekström, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson i förra veckan.

Trängselskatten drar in rekordsummor

De senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikmängden vid in och utfarterna gått ned både i Stockholm och Göteborg jämfört med motsvarande period förra året. I Göteborg har det också betytt mindre intäkter till de olika öronmäkta infrastrukturprojekten i Göteborgsregionen. Men i Stockholm har inkomsterna stiget genom att det från i år finns en högsäsongsavgift som började tas ut av alla bilister från den 1 mars. Avgiften höjdes då vid vissa tider med mellan fem och tio kronor. Maxbeloppet per dag steg också från 105 till 135 kronor under perioden.

I Göteborg gick inkomsterna från trängselskatten ned från 84,5 miljoner i mars förra året till 79,3 miljoner för mars i år. Stockholm har inkomsterna inkomsterna stigit till 177,2 miljoner kronor från 148,3 miljoner kronor. Intäkterna i Stockholm ökade med 23,7 miljoner tack vare jämfört med motsvarande månad 2019.

LÄS MER: Trängselskatten kan pausas i både Stockholm och Göteborg