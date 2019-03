Så mycket har semlor stigit i pris på ett år

”Någon officiell prisstatistik för just semlor samlas tyvärr inte in av SCB, men det stora utbudet av årliga semmeltest på nätet gör det ändå förhållandevis lätt att samla in priser från en handfull konditorier i Stockholm”, skriver banken, som dock reserverar sig för det ”lite smala utbudet”.

Semmelvikten i KPI är försvinnande låg men varugruppen ”wienerbröd”, där semlor kan antas ingå, har i alla fall ökat rejält, med nästan 20 procent, noterar banken vidare.

”Riksbanken tackar och bockar!”, gissar SEB.

Svenska folket väntas konsumera drygt 6 miljoner semlor på fettisdagen, som infaller tisdagen efter fastlagssöndagen – i år den 5 mars.