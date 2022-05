Så får du pengarna att räcka längre i inflationen

Enligt SCB:s konsumentprisindex är det framför allt livsmedelspriserna som driver på inflationstakten.

Kött och grönsaker har blivit mycket dyrare, och kaffepriset är det högsta sedan 1983 – upp nästan 30 procent senaste året.

Priserna på drivmedel och energi har också blivit ett huvudbry för hushållen. Hur ska man få pengarna att räcka lite längre i dyrtider.

– Inflationstakten var något högre än väntat och vi ser bredare prisuppgångar på livsmedel, hotell, restauranger och transporter.

– Här är det svårt att komma undan som en en vanlig familj. Det kommer säkerligen att kännas i plånboken, säger Emma Persson, privatekonom hos Länsförsäkringar.

Emma Persson, privatekonom hos Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

Hennes bästa råd är att se över sin ”personliga inflation”.

Frågan att ställa sig blir: Utifrån det som ökat mest i pris - hur kan du anpassa det du lägger pengarna på.

– Vinnare blir den som lyckas anpassa sin konsumtion. Om transportutgifter är nödvändiga för att ta sig till jobbet, ja då kanske man får dra ned på ett och annat restaurangbesök eller streamingtjänst, förklarar Emma Persson.

När det gäller sparande och lån finns det också en del för hushållen att tänka på. Att ha för mycket pengar på ett vanligt sparkonto blir snabbt en dålig affär när värdet urholkas av inflationen.

– Man bör bara ha den nödvändiga bufferten och inte mer. Börsen är kanske inte så kul nu, men för den som sparar långsiktigt brukar det vara gynnsamt att våga ge sig in och spara där när börsen gått ner, säger privatekonomen och tillägger:

– Har man bolån är det i alla fall lite positivt att inflationen också äter upp skulden. På ett år minskar en miljonskuld med 56 600 kronor med den här inflationen.

Sharon Lavie, sparekonom på Schibstedföretagen. Foto: Lars Dareberg / LOCAL / Lars Dareberg

Sharon Lavie, sparekonom på Schibstedföretagen, menar att hög inflation är det nya normala, och har man inte sett över sin ekonomi ännu så är det bra att göra det nu.

– En familj på två vuxna och två barn kan räkna med matkostnader för i snitt 9 500 kronor per månad.

– Men det går att sänka kostnaden genom att köpa mer medvetet, vara prismedveten och välja butiker med erbjudanden på de matvaror du behöver, tipsar Lavie.

5 råd om privatekonomin i dyrtider.

1. Kortsiktiga sparandet: Välj ett sparkonto med så hög ränta du kan få. Pengar som ska användas i närtid eller som är din buffert ska ligga här.

2. Långsiktigt sparande: Du som sparar långsiktigt kan fortsätta månadsspara. Säljer du av nu för att försöka köpa in dig in senare är risken stor att du säljer för billigt och köper in dig för sent.

3. Bolånen. En hög inflation kommer innebära flera räntehöjningar på sikt. Har du bundet påverkar det inte dig. Men funderar du på att binda nu kommer mötas av rejält högre ränta än för ett par månader sedan. Utgå från din egen ekonomi och är du orolig för fortsatta stigningar så kan ett bundet lån ge dig ro och förutsägbarhet. Klarar din ekonomi av osäkerheten kan du fortsätta ha rörligt.

4 . Matpriserna. Inflationen har även inneburit ökad matpriser. Man kan spara genom att vara flexibel och ändra om menyn hemma, välja kost som inte blivit lika dyr. Använd appar som matpriskollen, eller Karma för att få bra erbjudanden.

5. Drivmedel. Försök tänka smartare kring din körning. Går det att samåka, samla fler ärenden på en biltur, åka kollektivt eller cykla?

6. Se till att vara med i A-kassa för att skydda din ekonomi ifall det skulle bli nödvändigt med uppsägningar på din arbetsplats.

Källa: Sparekonomen Sharon Lavie.

