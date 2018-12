Prognos: Fortsatt höga elpriser även nästa år

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot landade på 45 öre/kWh i år. Det är knappt 17 öre mer än 2017 – vilket motsvarar en ökning på nästan 60 procent, skriver TT.

Orsaken till att elpriset har skjutit i höjden är bland annat den torra sommaren och bristen på vind och regn.

Brist på vatten höjer elpriserna

– Vattenkraft är väldigt billigt och det gör att vi vanligtvis har lägre priser än på kontinenten. Men i år, då vi inte har haft lika mycket vatten, har priset i större utsträckning satts av fossilbaserad kraftproduktion i omvärlden och därför är tredubblingen av priset på utsläppsrätter en central orsak till det högre elpriset, säger Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige, till TT.

Han fortsätter:

– Och när vi inte har tillräckligt med vattenkraft som täcker efterfrågan, så måste man ta dyra kraftslag i anspråk för att täcka behoven.

Prognos: Höga priser även 2019

Underskottet av vatten ser ut att fortsätta in i 2019, vilket innebär att priserna kommer att ligga kvar på en hög nivå. Det beror dock på hur vintern blir. Milt väder kan innebära mindre förbrukning av el – och mycket nederbörd.

– Elpriser är en färskvara. Vi får se hur mycket snö som kommer och om det lägger sig på rätt ställen, säger Magnus Thorstensson till TT.

I början av december tog Dina Pengar upp vilka konsekvenser de höjda elpriserna får för landets villaägare.

– Elräkningen för en vanlig villaägare blir 3-4 000 kronor högre i vinter jämfört med förra vintern, sa då Anna Carlén, vd för Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har också en prognos för elpriserna på sin hemsida. Där skriver man i sin decemberprognos:

”Terminspriserna pekar på att marknadens bedömning är att priserna stiger ytterligare något. Nästkommande kvartal (första kvartalet 2019) handlades under november månad för 52 öre/kWh. Elpriset förväntas sedan sjunka under våren till strax under 40 öre/kWh då efterfrågan av el minskar”.