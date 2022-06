Priset på diesel skenar – höjs ytterligare i dag

Priset per liter för diesel är med senaste höjningen uppe i 27,36 kronor per liter hos ledande kedjor. En liter 95-oktanig bensin kostar 23,33 kronor per liter efter sänkningen.

Så sent som på onsdagen höjdes dieselpriset med 30 öre.

Även förnybara bränslet HVO 100 höjs med 40 öre per liter i dag och kostar nu 33,42 kronor. Priset på E85 höjs med 70 öre till 21,72 kronor per liter.

Dieselpriset påverkas bland annat av reduktionsplikten som innebär att en viss mängd (för närvarande 30,5 procent) förnybart bränsle måste blandas i.

På råvarumarknaden rör sig priserna på torsdagen något uppåt och Brentoljan (Nordsjön) handlas för drygt 119 dollar per fat.

