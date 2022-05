1. Kortsiktiga sparandet: Välj ett sparkonto med så hög ränta du kan få. Pengar som ska användas i närtid eller som är din buffert ska ligga här.

2. Långsiktigt sparande: Du som sparar långsiktigt kan fortsätta månadsspara. Säljer du av nu för att försöka köpa in dig in senare är risken stor att du säljer för billigt och köper in dig för sent.

3. Bolånen: En hög inflation kommer innebära flera räntehöjningar på sikt. Har du bundet påverkar det inte dig. Men funderar du på att binda nu kommer mötas av rejält högre ränta än för ett par månader sedan. Utgå från din egen ekonomi och är du orolig för fortsatta stigningar så kan ett bundet lån ge dig ro och förutsägbarhet. Klarar din ekonomi av osäkerheten kan du fortsätta ha rörligt.

4 . Matpriserna: Inflationen har även inneburit ökad matpriser. Man kan spara genom att vara flexibel och ändra om menyn hemma, välja kost som inte blivit lika dyr. Använd appar som matpriskollen, eller Karma för att få bra erbjudanden.

5. Drivmedel: Försök tänka smartare kring din körning. Går det att samåka, samla fler ärenden på en biltur, åka kollektivt eller cykla?

6. A-kassa: Se till att vara med i A-kassa för att skydda din ekonomi ifall det skulle bli nödvändigt med uppsägningar på din arbetsplats.

Källa: Sparekonomen Sharon Lavie