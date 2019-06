Skydda din kod, lägg den andra handen över knappsatsen när du slår in din kod.

Titta efter skarvar, färgskillnader och limrester runt knappsatsen och kortterminalen. Skimningsutrustning fästs med dubbelhäftad tejp.

Ryck i utrustning, går kortet trögt när du trycker in det eller behöver du trycka in det djupt innan det sugs in, testa att känna med händer och rycka i utrustningen.

Ring bensinstationsbolaget om något känns fel och polisen om du misstänker skimning.