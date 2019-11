MQ blir Marqet – Myrorna flyttar in i de nya butikerna

MQ blir Marqet och bildar Sveriges största kedja med konceptbutiker. Det är så klädkedjan som dragits med lönsamhetsproblem ska ta sig ut krisen.

Under 2020 ska samtliga MQs 119 butiker göras om till konceptbutiker med det nya namnet. Då lanseras även ehandelssiten marqetstores.se, uppger bolaget-

Först ut blir butiken på Drottninggatan i Stockholm.

Myrornas och frilansare flyttar in

Enligt di.se planerar man bland annat att låta begagnatbutiken Myrornas flytta in och fler produkter ska säljas vid sidan av kläderna. Ytterligare en nytt i konceptet är att upplåta arbetsplatser för frilansare i butikslokalerna.

– Som konceptbutik kommer Marqet utöka sortimentet med fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv. Vi skapar en arena med tillfälliga samarbeten, fler inspirerande kollektioner och ett ännu större fokus på trender. Att vi gör detta över hela Sverige gör Marqet unikt, säger Ingvar Larsson, vd för Marqet, i pressmeddelandet.

Så ska Marqets konceptbutiker se ut. Foto: Pressbild

Under kommande veckor öppnar Marqet även på Fredsgatan i Göteborg samt på Emporia i Malmö. Under 2020 förnyas resterande av MQs butiker i landet. Det innebär att de två varumärkena kommer leva sida vid sida under övergångsfasen. MQ Holding-koncernens verksamhet kommer därefter att drivas under de två affärsområdena Marqet och Joy.

MQ:s försäljning minskade under förra räkenskapsåret med nästan sju procent. Liksom många klädkedjor kämpar man mot en ökande e-handel.

Måste vända negativ utveckling

Vd: Ingvar Larsson menar att koncepttänket ska kunna vända den negativa utvecklingen i hans bolag.

– Namnbytet från MQ till Marqet förtydligar vårt utvecklade kunderbjudande och en utvecklad affärsmodell. Kärnaffären är fortsatt mode för människor i arbetslivet, men fler produktkategorier ger oss ett mer dynamiskt sortiment och större möjligheter att skapa inspirerande kollektioner och samarbeten, säger han.