Under New York fashion week debuterade modemärket Bstroy med sin kollektion av sönderskjutna skoltröjor på deras modevisning för vår/sommarkollektionen 2020, någonting bland annat CNN uppmärksammat.

De manliga modellerna som gick på cawalken förra veckan hade stora hoodies, med huvorna uppdragna över huvudet. På tröjorna stod namn på olika skolor, alla vilka där skolskjutningar ägt rum, som Columbine, Sandy Hook Elementary, Virginia Tech och Marjory Stoneman Douglas.

På varje tröja fanns detaljen som skapat ramaskri hos många i sociala medier: kulhål.

De senaste två decennierna har alla de fyra skolorna varit utsatta för skolskjutningar, där nära 100 personer, de flesta barn, dött.

Modevisningen och tröjorna har fått stor uppmärksamhet – av olika slag.

”Vår smärta är inte till för ert mode”

Vissa har hyllat designerarna bakom kollektionen, Brick Owens och Duey Catorze, och menar att det är viktigt att uppmärksamma skolskjutningarna, problemet med vapenvåld i landet och minnas offren.

Andra menar att Bstroy försöker tjäna pengar på tragedierna.

Flera anhöriga till barn som dött i några av skolskjutningarna har visat sin ilska i sociala medier.

”På vilket sätt kan någon tro att det här var en bra idé? Det här gör mig så upprörd. Om någon av mina följare känner någon som är involverad i detta klädmärke, snälla be dem att sluta med det här omgående” skriver Fred Guttenberg på Twitter, vars dotter dog i skjutningen på Stoneman Douglas, i Parkland 2018, där 17 personer dödades och 15 skadades.

”Vår smärta är inte till för ert mode” skriver en anhörig till en lärare som dog i massakern på lågstadieskolan Sandy Hook i Newtown 2012 som tog 28 personers liv.

Även personer som överlevt någon av skolskjutningarna har reagerat starkt. Bland annat Angelina Lazo, som överlevde skolskjutningen i Parkland.

”Jag levde igenom detta ... att tjäna pengar på något patetiskt som det här är motbjudande. Ni vet inte ens hur det är att leva varje dag med påminnelser överallt du går ... det finns så mycket trauma, inte bara hos mig utan hos tusentals andra människor som har upplevt vapenvåld ... det här är motbjudande” skriver hon på klädskaparnas Instagram.

Förklaringen: ”livet kan vara ironiskt”

I en text skriven till kollektionen förklarar Brick Owens vad de ville framföra med de sönderskjutna skoltröjorna.

”Ibland kan livet vara smärtsamt ironiskt. Som ironin i en våldsam död på en plats du ansett vara en säker, kontrollerad miljö, som en skola. Vi påminns hela tiden om livet bräcklighet, korthet och oförutsägbarhet men vi påminns också om dess oändliga potential.(...)”

I en tidigare intervju med New York Times sa doun att de medvetet chockar med sina kollektioner, för att synas i en hård bransch.

– Vi gör våldsamma statements. Det är för att du ska veta vilka vi är, så vi kan ha en röst på marknaden. Men så småningom kommer den rösten att säga saker som alla kan bära.

I samband med att deras tröjor mött hård kritik lade Brick Owens även upp en text från en följare som själv hade svårt att förstå meningen med tröjorna, som skriver:

”Är det fucked up att någon gör dessa tröjor, eller är det fucked up att jag är upprörd över dessa tröjor, inte över vapenreform, inte över våra ledare som gör dessa val, inte på vapentillverkare som gör profit på ”skydda dig från fara med ett vapen”-reklam eller något annan av all den skiten”.