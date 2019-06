Metro gör sig av med alla sina journalister

Metro har redan skurit ned sin personstyrka kraftigt i den nu pågående rekonstruktionen av tidningen.

Expressen har via olika källor fått uppgifter om att Metro planerar att göra sig av med samtliga av tidningens journalister. Det bekräftar tidningens vd och ägare, norrmannen Christen Ager-Hanssen:

– Journalister passar inte in i vår affärsplan. Det finns flera contentbyråer som producerar material som passar oss. Vi kommer att vara innehållsköpare, säger han.

När kan det ske?

– Snart. Det kommer när det kommer. Vi kommunicerar inte det nu. Vår strategi är inte att driva verksamheten med anställda journalister. Vi kommer att vara ett modernt företag som köper in innehåll. De som har bäst innehåll på marknaden kommer vi att löpa ifrån. Så enkelt är det. Vår strategi är att vara bäst på innehållsköp. Köpa billigt och bra.

Metro har fokus på nätet, säger Ager-Hanssen vidare.

– Vårt mål är att vara fullständigt digitala.

”Får vi se vad vi gör efter sommaren”

Papperstidningen, som i dag kommer ut en gång i veckan och distribueras direkt till vissa hushåll, har just nu ett planerat sommaruppehåll med tidningen.

– Den trycks i 75 000 exemplar vilket är mer än Expressen, säger Christen Ager-Hanssen.

(Metro-ägarens påstående om Expressens tryckta upplaga är dock fel, Expressen trycker betydligt fler tidningar, reds. anmärkning.)

Det verkar dock vara långt ifrån säkert att veckoutgivningen av papperstidningen kommer i gång igen efter sommaruppehållet. Christen Ager-Hanssen uttalar sig svävande om detta och pekar på att den framtida affärsmodellen gäller en digital produkt.

Ni kommer att fortsätta ge ut Metro som papperstidning en dag i veckan?

– Vi, man tar ett beslut i taget. Nu har vi kört en period och nu är det sommaruppehåll. Sedan får vi se vad vi gör efter sommaren.

Du antyder att tidningen kanske inte kommer ut i höst.

– Vårt mål har alltid varit att vara 100 procent digitala. Vi får se vad papperstidningen kan bidra med. Den har varit väldigt bra. Vi jobbar nu på lite olika affärstankar.

Tidningsställen ska bort

Distributionen av tidningen via SL i Stockholm, med tidningsställ i bland annat vid tunnelbanestationerna, upphörde i samband med rekonstruktionen. Men tidningsställen står kvar som minne av en svunnen tidningsperiod i Metros historia och fungerar i dag i praktiken som informella papperskorgar.

Christen Ager-Hanssen säger att ställen ska bort.

– Målet är att de ska transporteras bort. Vi har begärt in en offert om detta, säger han.

Tiden för den nu pågående rekonstruktionen av Metro går ut den 28 juni. Det har Stockholms tingsrätt tidigare beslutet.

– Men vi kommer att begära förlängning med ytterligare tre månader, säger Christen Ager-Hanssen.

Ett av 100-tals övegivna Metr Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM – Vi kommer att begära förlängning av rekonstruktionen av tidningen, säger Metros vd och ägare Christen Ager-Hanssen. Han leder i dag verksamheten från sitt kontor i London. Foto: Leif Brännström

Skulder på 59 miljoner kronor

Den nu pågående rekonstruktionen syftar till att se om det finns förutsättningar för att få företaget på fötter ingen.

Vid tingsrättens borgenärssammanträde om rekonstruktionen protesterade Skatteverkets representant som ansåg att det inte fanns förutsättningar att driva tidningen vidare.

När företaget ansökte om rekonstruktion låg skulderna på hela 59 miljoner kronor. Största fordringsägaren var Skatteverket som krävde 11,2 miljoner kronor.

De borgenärer som infann sig till sammanträdet, alltså de som Metro är skyldiga pengar, fick alla yttra sig innan tingsrätten gav grönt ljus för rekonstruktion. Domstolens beslut betydde att man ansåg att det fanns möjlighet att få ordning på tidningens ekonomi.

Utöver de 11,5 miljoner kronor som Metro redan tidigare hade skatteskuld tillkom 1,5 miljoner för skulder för moms som inte betalts till Skatteverket i februari. Till det kommer också en okänd summa för obetald moms under mars månad. Vid varje månadsskifte har nya momsskulder tillkommit.

Christen Ager-Hanssens planer för Metro

Efter tingsrättens besked sa Christen Ager-Hanssen:

– Det var förväntat och det enda förnuftiga. Nu jobbar vi för att vi ett nytt och livskraftigt Metro.

Skatteverket motsatte sig då inte en rekonstruktion.

– Nej de motsatte sig inte. De biföll inte, det är en väsentlig skillnad. Det viktiga var att tingsätten skulle fatta det riktiga beslutet, att rekonstruktionen kan fortsätta.

Christen Ager Hanssen gav under intervjun beskedet att personalstyrkan med reportrar och administrativ personal skulle skäras ned.

Metros katastrofala ekonomiska läge blottlades när Kronofogden slog till mot tidningens konton i mars och kunde säkra 2,8 miljoner kronor, vilket avslöjades av Expressen.

Några dagar senare, den 25 mars, stod det klart att det inte kom in några löner på de Metro-anställdas konton. Länsstyrelsen gick senare in via den statliga lönegarantin.

Metros ägare Christen Ager-Hansen har sagt att han planerat att göra om gratistidningen till en delvis prenumererad veckotidning, där en del av distributionen ska ske med hjälp av betalande företag och den andra delen ska finansieras med prenumerationer.

Han uppgav också att det fanns en tanke om att tillföra Metro 150 miljoner kronor i form av en nyemission.