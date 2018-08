Mångmiljonskuld för modekedjan Best of Brands

Med drygt 80 miljoner kronor i skulder lämnade Best of Brands på måndagen in en ansökan om företagsrekonstruktion hos Södertörns tingsrätt.

Företagsrekonstruktion är en åtgärd för att förhindra konkurs. Ansökan om en sådan görs hos tingsrätten och beviljas med tre månader åt gången.

Förlust två år i rad

I Best of Brands ansökan står att bolaget har likviditetsproblem, det vill säga ekonomiska svårigheter. Orsaken uppges vara att försäljningen inte gått som väntat under året, skriver Habit.se.

Bolaget som gått med förlust två år i rad räknar med att årets omsättning ska landa på 200 miljoner kronor, 78 miljoner kronor mindre är under 2017.

Ser över personalbehovet

Best of Brands har fysiska butiker på åtta platser: Sickla köpkvarter, Vällingby centrum, Mood-gallerian i Stockholm, Avion Shopping i Umeå, Atollen i Jönköping, Kompassen i Göteborg, Mobilia i Malmö, samt en webbutik.

I ansökan står att bolaget som har 110 anställda kommer se över sitt butiksnät och personalbehov under rekonstruktionen.