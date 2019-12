Skatteverket befinner sig i slutplaneringen av detaljerna kring deklarationen nästa år - en operation med planläggning som berör mer än åtta miljoner svenskar som ska deklarera.

Flera viktiga datum är redan inprickade i deklarationen för 2020.

När du fått deklarationen för inkomståret 2019 i mars 2020 i din digitala brevbox eller med posten är det viktigt att du undersöker att allt är rätt:

Deklarationen 2020

Kolla att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Om något inte stämmer, kontakta då din arbetsgivare eller den som lämnat uppgiften.

Se till att du har anmält bankkonto dit du vill ha eventuell skatteåterbäring. Utan den viktiga detaljen med angivet konto kommer inga pengar eftersom Skatteverket har slutat att skicka utbetalningskort automatiskt. Har du bytt bank är det viktigt att du skriver in det nya kontonumret. Annars är risken stor att du tvingas vänta extra länge på skatteåterbäringen för 2020 som avser inkomståret 2019.

– Vi har sett att det är 800 000 personer som inte har föranmält konto, säger Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Registrera ditt bankkonto

Skatteverket kommer i samband med deklarationsutskicket dra i gång en kampanj för att få en del av dessa 800 000 personer att registrera sitt bankkonto hos Skatteverket och skaffa bank–id. Det gäller fram för allt unga som är ute på sitt första jobb med inkomster under 2019.

– Det är en hel del förstagångsdeklaranter bland dessa, säger Johan Schauman.

I dagens digitala värld är det få som fortfarande använder pappersdeklarationen.

2019 var det drygt 6,1 miljoner personer som deklarerade digitalt, vilket var en ökning med drygt 325 000 personer jämfört med 2018. Och Skatteverket utgår får att det bli ännu fler nästa år.

Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Skatteåterbäringen 2020 – då kommer pengarna

Skatteåterbäringen, när kommer den? Den kanske allra viktigaste frågan för flertalet av landets deklaranter.

Och svaret finns i Skatteverkets planering.

Söndagen den 5 april sker Skatteverkets superkörning av miljontals deklarationer som kommit in via någon av e-tjänsterna.

– Veckan som inträder efter det kommer vi skicka ut pengar. Sedan kan jag inte säga något exakt datum. Det är miljoner människor och miljarder kronor vi pratar om så det kommer dröja några dagar innan allt har skickats ut, säger Johan Schauman på Skatteverket.

I klartext betyder det att skatteåterbäringen för de flesta svenskar kommer i påskveckan 6-9 april.

Andra viktiga nyheter?

– Vi jobbar med en tjänst där de som hyr ut sin bostad enkelt ska kunna se vad skatten blir. Vi har kunnat se att många inte redovisat sina hyresinkomster när man hyr ut sin privatbostad. Många inser inte att det kan vara skattepliktigt eftersom det inte kommer någon kontrolluppgift. Vi har förenklat och gjort informationer mer kortfattad och sedan har vi utformat en beräkningstjänst där man enkelt fyller i och kan se vilken skatt det blir. De tester vi gjort visar att många blir förvånade över hur lite skatten blir eftersom det är ett schablonavdrag på 40 000 kronor.

Du får dessutom göra följande avdrag när du hyr ut:

Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet (till exempel villa eller fritidshus) får du göra avdrag med 20 procent av hyran.

Hyr du ut en privatbostadsrätt eller en hyreslägenhet får du avdrag för den avgift eller hyra som du själv betalar, under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. Om du ut en bostadsrätt får du inte avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott.

Det här gäller både vid ”vanlig uthyrning” och till exempel via Airbnb.

Andra viktiga datum för deklarationen 2020

Skatteverket kommer inom kort besluta om alla viktiga datum kring deklarationen, till exempel när den elektroniska deklarationen dimper ner i din digitala brevlåda, när du tidigast kan börja deklarera och sedan ”trycka Iväg” deklarationen.

Men här är några datum som redan är beslutade:

12 februari. Extra inbetalning för dig som riskerar en kvarskatt över 30 000 kronor. Ränta på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 13 februari 2020.

2 mars. Fastighetsdeklaration till 2020 års särskilda fastighetstaxering småhus, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet ska vara lämnad. Du som äger ett småhus, hyreshus eller industrifastighet deklarerar enklast via e-tjänsten.

För fastighetstyperna ägarlägenhet, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet finns det ingen e-tjänst. Den som inte vill använda e-tjänsten deklarerar genom att fylla i den blankett du får hem i brevlådan.

Allt du behöver veta om digital brevlåda Så skaffar du dig en digital brevlåda. • Gå in på www.skatteverket.se/digitalbrevlada • Se till att du har anmält ett bankkonto för skatteåterbäring via Skatteverket. Annars kommer inga pengar automatiskt. Det går tre, fyra dagar innan bankkontot är registrerat hos Skatteverket. • Följ sedan anvisningarna för att registrera din digitala brevlåda. Det finns fyra olika digitala brevlådor du kan välja mellan. Du behöver ett bank–id för att genomföra registreringen och kunna logga in i din digitala brevlåda. När du får post i brevlådan skickas en sms–avisering till det mobilnummer du angett och din e–postadress. Det är till brevlådan som Skatteverket skickar din deklaration i form av en pdf. • Med en digital brevlåda får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt, post som annars hade skickats hem till dig i den vanliga brevlådan. Inloggning i den digitala brevlådan sker med e–legitimation, till exempel mobilt bank–id.

12 mars. Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

4 maj. Om du inte tillhört de som deklarerat tidigt så ska inkomstdeklaration för inkomståret 2019 ska vara inlämnad hos Skatteverket senast vid midnatt. Du som har sålt din bostad, värdepapper eller är företagare ska lämna en bilaga tillsammans med deklarationen.

Många missar att deklarera sina hyresinkomster - ofta blir skatten betydligt lägre än vad man tror.

För dig med en hotande restskatt under 30 000 kronor är detta också en viktig dag. Om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor ska pengarna in på Skatteverket konto denna dag. Räntan på belopp under 30 000 kronor börjar annars räknas från och med tisdagen den 5 maj.

15 juni. Omkring detta datum skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har en digital brevlåda. Det handlar om:

Förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk.

Särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

Du som inte är ansluten till en digital brevlåda får vänta på beslutet som kommer med posten omkring den 30 juni.

