När de ansvariga prissättarna på de svenska drivmedelsbolagen tryckte på knapparna i morse så betydde det en dramatisk sänkning, långt från de de toppnivåer som rådde för ett år sedan med drygt 17 kronor för en liter 95-oktanig bensin.

De ledande drivmedelsbolagen Cricle K och OKQ8 sänkte priset för 95-oktanig bensin med 35 öre och kostar nu 12.28 kronor för en liter. Samtidigt sänktes dieselpriset med 30 öre till 13.38 kronor.

För bensinpriset är det nästan tio år sedan priset låg som det ligger nu på onsdagsmorgonen. Den 14 maj 2009 kostade en liter 95 oktan 12.29 vid bemannade bensinstationer.

Det dramatiska fallet för oljepriserna, som beror på en kombination av minskad efterfrågan på grund av Corona-pandemin och oljekriget som pågått framtill nu, har lett till enorma lager utan några kunder.

Den europeiska Brent-oljan från fram för allt Nordsjön passerade i går under 20 dollar fatet och låg i morse strax under 17 dollar. Den amerikanska WTI–oljan har stigit efter det osannolika fallet där oljehandlarna för några dygn sedan tvingads betala för att bli kvitt sin olja. Priset ligger nu strax under 17 dollar.

Krismöte väntar inom Opec-länderna. Nyhetsbyrån Dow Jones uppger att Opec-länderna planerar ett möte om den krisande oljemarknaden.

