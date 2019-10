Expressen möter koncernchefen i Ikeas planeringsstudio på Regeringsgatan i centrala Stockholm. I den här butiken säljs möbeljättens kök på det nya sättet. Kunden tittar och klämmer, bestämmer sig och beställer.

Varorna körs sedan hem till kunden i platta paket. Något lager finns inte i butiken.

Jesper Brodin ser sig runt och konstaterar att detta är en del av framtidens Ikea. Men ännu så länge ett komplement. Ikea satsar stort på e-handel, mindre varuhus och visningslokaler. Men de stora flaggskeppsvaruhusen i städernas utkanter kommer att finnas kvar länge, enligt koncernchefen.

Jesper Brodin inviger Ikea-butik i centrala Paris tidigare i år. Foto: CVS / Bestimage / CVS / Bestimage / TT

– Vi öppnar sju-tio nya varuhus årligen och vi har ett stadigt besöksantal i de stora varuhusen. Vi tror att varuhusen kommer att ha en jätteviktig roll och har inga planer på att gå åt ett annat håll. Sedan är det ju inte så att kunderna antingen bara vill handla online eller bara vill åka till varuhuset, utan det är en mix. 80 procent av kunderna i varuhusen har börjat på mobilen. Så det handlar om tillgänglighet, säger Jesper Brodin.

Lika många anställda som invånare i större stad

Han är chef för Ingka Group, vilken kan beskrivas som det Ikea Ingvar Kamprad grundade i Älmhult för mer än 75 år sedan. Det innebär att han är ansvarig för 376 Ikeavaruhus över hela världen med omkring 166 000 anställda.

Så är Ikea-sfären uppbyggd Ikea består två parallella och juridiskt separerade företagskoncerner. Den ena är Inter Ikea som äger konceptet och varumärket. Den andra är Ingka Group som driver 376 av Ikeas 430 varuhus i 52 länder. Sedan 1982 finns en franchsisestruktur där Ingka Group, står för 90 procent. Ytterligare tio mindre franchisetagare står för driften av övriga tio procent. Både Inter Ikea och Ingka Group ägs och kontrolleras av stiftelser som skapades av Ingvar Kamprad. Visa mer Visa mindre

Ingen annan svensk vd har så mycket folk under sig. Inte Börje Ekholm på Ericsson (omkring 95 000) eller Hans Vestberg på Verizon (runt 140 000) eller Martin Lundstedt på Volvo Group (cirka 38 000).

166 000 människor är som en större svensk stad. Hur känns det att vara chef för så många?

– Vi är ju ungefär en miljon människor som varje dag jobbar med Ikea, inklusive leverantörerna. Så å ena sidan känner jag ett jätteansvar att få den här skutan att växa och gå bra. Å andra sidan överdriver man ibland chefens betydelse, tycker jag. Vi är ett bra team och jobbar nära verkligheten.

Ikea finns i 30 länder, har du besökt samtliga?

– Jag har ännu inte besökt Ikea i Finland, Österrike och Serbien, annars har jag varit i alla länder. Mitt första jobb för Ikea var som inköpare i Karachi. Det var 1995 så jag har varit på företaget länge.

Gått den långa vägen på Ikea Namn: Jesper Brodin Ålder: 50 Titel: Vd och koncernchef för Ingka Group Fastställd förvärvsinkomst: 8 451 300 kronor (2017). Blev vd i september 2017. Anställd på Ikea: Sedan 1995 Bor: Helsingborg Född: Påvelund i Göteborg Familj: Fru och tre tonårsbarn Bil: Mini Cooper Bästa Ikeapryl: Serien Oftast. ”Tallrikar och skålar för fem kronor styck. De har vi hemma.” Visa mer Visa mindre

Detaljhandeln står inför stora utmaningar när allt fler kunder köper sina varor online. Hur ställer Ikea om till detta?

– Det är en utmaning för oss. Tidigare löd konceptet att kunden kommer ut till oss så finns allt du behöver till hemmet under ett tak. Om du inte gör det så tyvärr. Därmed har vi alltid tackat nej till människor som inte har en bil, bor inne stadskärnorna eller upplever att de har mindre tid. Därför satsar vi på tre saker: bli bättre på det digitala så man kan handla enklare hemifrån, bättre service med kortade hemleveranstider samt att vi testar butikskoncepten i innerstäderna.

Ikea har haft rätt hög svansföring med klimatmålen samtidigt som ni betraktas som en del av den kritiserade slit-och-släng-kulturen. Vad gör ni konkret i dag när det kommer till hållbarhet och miljö?

– Vi ligger långt framme i energifrågan, sedan 2015 tillverkar vi mer energi än vi gör av med. I år investerar vi 2,5 miljarder kronor i framför allt vindkraftverk. Sedan satsar vi på fossilfria hemtransporter, 2025 kommer de endast att göras med eldrivna fordon. Ikea har också precis börjar sälja solpaneler, jag är själv en av de första kunderna och håller på att installera dem hemma.

Jesper Brodin: ”Vi är ungefär en miljon människor som varje dag jobbar med Ikea.” Foto: Daniel Everdahl

Expressen har rapporterat om internt missnöje på Ikea under den stora omställning du talat om. Det har varit lite av ut med det gamla och in med det nya. En del trotjänare har sagt att ”det är inte som på Ingvar Kamprads tid längre”. Har det kärvat mycket?

– Jag tycker det har gått bättre än jag först trott, men det är svårt att göra en förändring. Ingvar var en mästare på att göra förändringar själv, men de förändringar vi är inne i nu är inte beroende av honom eller hans bortgång, utan det handlar om en omställning till digital teknologi. Det är första gången i Ikeas historia som vi inte själva sätter plattformen för förändringen, utan den sätts omkring oss. Det är vi lite ovana vid kan jag erkänna.

Dina Pengars Patrik Micu intervjuar Ikeas koncernchef i citybutiken på Regeringsgatan i centrala Stockholm. Foto: Daniel Everdahl

– Förändring innebär möjligheter men jag har all respekt för att det även innebär att en del människor påverkas med oro. Det viktigaste för oss är att ha en dialog med de människorna. Vi är optimistiska om att Ikea kommer att ha fler anställda i framtiden, men en del jobb ser annorlunda ut än de gjort traditionellt.

Ikea satsar stort i Asien med 28 varuhus i Kina. Nu gasar ni även på i Indien, hur går det där?

– Indien är det största äventyret vi har just nu. Landet har 1,3 miljarder invånare och kommer väl förr eller senare att gå om Kina. Vi öppnade första varuhuset i Indien i fjol och det var ett viktigt steg då vi valde att inte investera förrän man ändrade lagstiftningen så att vi kunde gå in med eget kapital. Nu finns det planer för 20–25 Ikeavaruhus i Indien, men det sträcker sig tio år in i framtiden.

– I dag har vi köpt tomter och börjat gräva på två ställen i Delhi, ett i Bangalore och ett i Mumbai. Sedan letar vi efter tomter i många av delstaterna dit vi inte hunnit än.

Om du blickar framåt – vilka marknader återstår för Ikea att erövra?

– Ikea finns via andra franchisetagare i Nordafrika, men stora delar av Afrika ligger och väntar. I Sydamerika kommer vi att öppna genom ett annat företag i Chile.

Blir det något nytt Ikeavaruhus i Sverige?

– Det är inget jag kan kommentera just nu. I Sverige är det viktigaste att bygga ut det digitala och servicen. Sedan får vi se om de blir fler varuhus.

