Höjt pris på bensin och diesel – över 21 kronor

Prislyftet kommer efter fem veckor i rad med stigande priser, och inget tyder på att priset kommer att sjunka.

Pristrycket kommer bland annat från att allt fler investerare ser ökad global efterfrågan framför sig. Det hänger bland annat samman med en vikande trend för omikronsmitta i stora länder, som USA. Samtidigt har oljelagren i världen pressats nedåt en tid.

Högsta priserna sedan 2014

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad var under natten uppe kring 89 dollar per fat, men pendlar under förmiddagshandeln kring 88 dollar per fat. Prisnivåerna är de högsta sedan 2014.

– Bakgrunden är att världen vill göra sig mindre beroende av olja. Konsumtionen i de 39 OECD-länderna minskar gradvis. Men i resten av världen är det precis tvärtom, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

Det skapar ett dilemma, för då vi ska bort från oljeberoendet så minskar investeringarna i oljeindustrin. Samtidigt finns den ökande efterfrågan. Det gör att priserna stiger, förklarar han.

– Det är den sämsta av alla världar. Vi får allt högre skatter på olja, samtidigt som priserna stiger.

– Tyvärr får vi räkna med fortsatt höga oljepriser, säger Christian Kopfer.

Geopolitisk oro bidrar också till prisuppgången. Förenade arabemiraten, en stor oljeproducent, har rapporterat om robotbeskjutning från vad som uppges vara de så kallade huthirebellerna i Jemen.

En annan oroshärd som påverkar stämningen på oljemarknaden är Ukraina, där västerländska underrättelsekällor fortsätter peka på risken för förnyad aggression mot landet från grannlandet Ryssland – en av världens största oljeproducenter.

Fortsatta prislyft väntas

Storbanker på Wall Street – som Morgan Stanley och Goldman Sachs – räknar samtidigt med att brentoljan kan lyfta till 100 dollar per fat till hösten, medan Bank of Americas ekonomer har en prognos med ett oljepris på 120 dollar per fat redan till sommaren.

Det högre oljepriset har bidragit till att trycka upp priserna för drivmedelpriser i hela världen, bland annat i Sverige.

– Då pandemin slog till minskade världens oljekonsumtion drastiskt, nedgången var ungefär sex till sju miljoner fat per dag, och ungefär lika mycket i procent. Men nu har det vänt. Världen förbrukar mer än innan pandemin, över 100 miljoner fat per dag, berättar han.

Hela nedgången har ätits upp, säger Christian Kopfer.

– Det enda som går i rätt riktning är att Europa minskar sin oljekonsumtion. Men resten av världen gör precis tvärtom, säger Christian Kopfer.