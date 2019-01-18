Telia - som äger det gamla kopparnätet i Sverige- fortsätter att riva ner ledningarna och stänga de gamla växelstationerna.
Nu inleds nästa fas med tre omgången då mindre orter och byar blir utan det fasta telefonnätet via koppartrådar.
– Det är en ganska kraftig rörelse av kunder från kopparnätet. När vi kommer till vissa orter så är det inga kunder kvar, säger Ove Alm, ansvarig för Telias fasta och mobila nät.
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" Vi brukar klaga"
När Telia med hjälp av sitt dotterbolag Skanova inledde nedmonteringen av kopparnätet för några år sedan utbröt protester eftersom kunderna blev förvisade till mobila lösningar med de fasta telefonerna. På vissa håll var täckningen inte tillräckligt bra.
Abborrträsk med 120 innevånare i Arvidsjaurs kommun tillhör de småorter som fått se hur telefontrådarna plockats ner.
– Vi brukar klaga på nätet. På vintern är det lite bättre eftersom det är biltestare i farten och då brukar nätet vara bättre. Men på sommaren brukar det vara näst intill omöjligt att använda mobilen, säger Lena Karlsson, som jobbar i bys lilla affär.
Vad är det för system du har som jag ringer till dig på?
– Bredbandstelefon, säger hon och berättar samtidigt om när hennes mamma i en annan by fick extrem dålig mottagning när hennes fasta telefon försvann.
– Det var dålig mottagning, hon var tvungen att ha extra antenn. Men så länge som mobiltelefonnätet är så dåligt är det svårt att ha en fast mobiltelefonlösning eftersom det inte blir bättre då det går över mobilnätet.
Fasta telefoner allt färre
Telia noterar dock att antalet kunder i det fasta telefonnätet fortsätter att minska.
– Vi ser att kunderna aktivt väljer bort kopparbaserade lösningar. Vi har ungefär 1 000 kunder per dag som säger upp sina abonnemang och då gäller det både privatpersoner och företag, säger Ove Alm på Telia.
På Telia vågar man inte gissa när den sista telefonen i det fasta nätet har försvunnit. Fortfarande är det stort i städerna.
– Men Sverige är världsledande nation på att bygga ut både fibernät och mobilnät. Marknaden går snabbt över till den typen av lösningar. Det är ett sluttande plan för kopparnätet, säger Ove Alm.
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Här försvinner de fasta telefonerna
De förlorar sitt kopparnät den 1 april 2019
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3 juni 2019
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30 september 2019
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