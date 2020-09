Gosedjur med speldosa återkallas – risk för kvävning

Det är företaget GBAB Babys & Toys AB som nu återkallar två gosedjur med speldosa, på grund av kvävningsrisk. Gosedjuren föreställer en val och en räv:

Flow Comforter Robin the Fox och Moby the Whale.

Konsumentverket skriver i ett pressmeddelande att gosedjuren har sålts under perioden oktober 2018 till juli i år. De har sålts via Apotea, Babya-Lekia, Babyland, Babyproffsen, Baby World, Clas Ohlson och Jollyroom, samt via en del fristående barn- och babybutiker.

Dragkedjan kan lossna

I pressmeddelandet står det:

”Det har vid provning av produkten framkommit att delar av dragkedjan kan lossna och därmed utgöra en kvävningsrisk för små barn.”

Den som har köpt någon av gosedjursspeldosorna uppmanas sluta använda produkten, och kontakta butiken där den är köpt alternativt GBAB Baby & Toys AB.

LÄS MER: Axfood återkallar chokladflarn