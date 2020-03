Göran Persson om krisen – måste vända i april

Göran Persson, som fyllde 71 år innan corona–epedemin blev rubriker, håller i dag i en form av frivillig isolering på sin gård i Sörmland varifrån han just nu styr sitt ordförandejobb i Swedbank och städaktionen inne i banken efter penningtvätthärvan. Men härifrån står han också i kontakt med den sittande regeringen och pratar med statsminister Stefan Löfven.

– Jag står också i kontakt med näringsliv och fack. Genom att jag är ordförande i en storbank blir det naturligt med den typen av kontakter.

Swedbanks styrelseordförande Göran Persson var med via telefon på grund av corona–pandemin när han och vd:n Jens Henriksson kommenterar slutrapporten om Swedbanks penningtvätt. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men även mer jordnära ting håller den tidigare socialdemokratiske statsministern sysselsatt. Gården befinner sig i kalvningstider. En del av Herefordkossorna har väntat tillökning: 31 av 36 kalvar har fötts den senaste tiden.

– Jag har snart fått mina 36 kalvar, säger han.

Pengarna måste ut inom 14 dagar

Men kontrasten till idyllen i Sörmland, där dagliga promenader i naturen står på schemat, är den brutala corona–pandemin och den ekonomiska krisen i coronans kölvatten. Den tidigare statsministern har koll på den dramatiska utvecklingen med krispaketen och åtgärder som avlöser varandra.

– Paketen är internationellt sett på inget sätt i överkant utan är realistiska. Men det absolut viktigaste är att paketen blir använda och att det är en sådan hantering av dem att de att kan användas snabbt. En del saker är generella som arbetsgivaravgiften och skatter. Det är viktigt att det börjar rulla inom en 14-dagarsperiod. Annars förlorar det sin effekt och kraft, säger Göran Persson och manar:

– Se till att paketen blir använda. Det är viktigt. Pengar måste ut i systemet.

Hur ska det ske?

– Åtgärderna som att kunna vänta med skatteinbetalningarna och arbetsgivaravgifter är trots allt en likviditetspåspädning. Det kommer att fungera för många, men inte alla.

Vill att det ska vara a-kassa från första dagen

När Expressen talade med Göran Persson under gårdagen var det några timmar kvar till regeringens presskonferens om nya stödåtgärder: nu inriktad för att parera chockvågen med varsel och hot om uppsägningar i spåret av corona–pandemin. I går morse kom historiska siffror om nya varsel: 36 800 personer för mars, varav hälften av varslen under den sista veckan. Regeringens besked om tillfälliga förändringar med huvudansvariga finansministern Magdalena Andersson är att det ska räcka med a–kasssa i tre månader i stället för tolv månader för att kvalificera sig, a-kassan höjs från 910 kronor till 1 200 under första 100 ersättningsdagarna och att a-kassekravet på arbete sänks till 60 timmar i månaden under ett halvår, mot tidigare 80 timmar.

Många som förlorar jobbet är i dag inte medlem i någon a-kassa eller har varit med för kort tid för att vara berättigad till ersättning. Regeringens åtgärdspaket tillsammans med FP och C om lättnader i a-kassereglerna var något som Göran Persson väntade på.

– Det är rätt många människor som har ett vanligt jobb, kanske nyanställd och inte ansett sig ha haft råd att var med i varken a-kassa eller facket. De står där nu. Det är en väldigt bra insats med att ge alla a-kassa. De som nekas den typen av grundtrygghet hamnar annars hos kommunernas socialförvaltningar. Det är jätteviktigt att a-kassebeslutet kommer på plats snabbt.

Bör alla omfattas från dag ett?

– Ja, annars är det meningslöst.

A–kassa till alla står också överst på Göran Perssons egen trepunktslista över åtgärder om han var statsminister i dag.

Sedan listar han de andra punkterna:

Försöka få till stånd en samling i Europa med ett enat EU.

Ta en diskussion om Sveriges långsiktiga förutsättningar att ha en bra bemanning i offentlig sektor. ”Vi ser hur viktigt det är”.

Inga stödpengar till företag som tar ut aktieutdelning

Vad säger du om tanken på aktieutdelningsförbud? Att företagen helt enkelt ska tvingas frysa eller skrota sina utdelningar.

– Jag är lite kluven. Företag som är beroende av offentligt stöd kan inte dela ut pengar till ägarna. Det är självklart. Men företag som inte behöver ha statligt stöd och har reserver tycker jag inte ska behöva avstå. Låt småspararna och andra ta emot utdelningarna, det är också en stimulans av ekonomin. Jag varnar för den reflexmässiga attityden att utdelning är någonting fult. Utdelningarna går i huvudsak till vårt pensionssystem.

För några dagar sedan gick Kerstin Hessius, tidigare vice riksbankchef och numera vd för Tredje AP-fonden, ut offentligt och ställde frågan: riskerar vi att gå för långt i åtgärderna för att bekämpa coronaviruset?

Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden vill ha någon form av slutdatum för krisen. Foto: FREDRIK FUNCK / DN TT NYHETSBYRÅN

Hon ställde i SVT:s Agenda sändningen frågan hur framtiden kommer se ut för Sveriges medborgare om vi drabbas av massarbetslöshet.

– Vad får vi för liv om alla de som byggt upp sina företag i 30 år går i konkurs? De förlorar hela sina liv. De kommer ta livet av sig. Det är liv mot liv, sa hon och efterlyste någon form av tidpunkt när hjulen måste börja snurra igen.

Göran Persson anser att Kerstin Hessius har rätt på många punkter.

– Hennes varningar är definitivt berättigade. Frågan är hur en alternativ handlingslinje hade sett ut. Det utmanande läge som beslutsfattare har är att välja mellan två dåliga saker. Hade man kunnat hantera den här krisen utan skador på ekonomin så hade man naturligtvis gjort detta. Det är svårt att sätta en hel befolkning i karantän och samtidigt hålla en inhemsk efterfrågan och exporten igång. Jag tror det är väldigt viktigt att vi nu kommer in i en fas där vi börjar tala om att vi, om inte ser ljuset i tunneln, så att vi åtminstone grovt kan bedöma när vi kan vara väg igenom den här perioden. Det är väldigt viktigt att det samordnas i Europa. Om EU tilläts näst intill spricka på krisens upptakt så måste länderna när man går ur krisen samordna det. Det är väldigt viktigt.

EU verkar ha abdikerat i frågan?

– Ja, och man har inte haft något europaperspektiv på det över huvud taget.

Ett nytt Europa - nystart för EU

Göran Persson menar att det är viktigt att EU-länderna lyfter sina restriktioner samtidigt, som en enad kraft så att man får ett stärkt EU ur ur krisen.

– Det kan bli så att en av de långsiktiga konsekvenserna av den här krisen blir att det regionala samarbetet blir viktigare och det kanske rentutav trycker tillbaka den stora internationaliseringen, det globala samarbetet och man går över i mer regional samverkan och då ska man ta vara på EU:s kapacitet.

Göran Persson hoppas att krisen vänder under april. Annars kan det bli svårt att hantera politiskt. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur Europa tar sig ur krisen kan bli en nystart för EU, anser Göran Persson.

Risken att extrema krafter flyttar fram sina positioner i Europa?

– Man kan inte utesluta det. Blir det långvarigt kan vad som helt dyka upp. Men samtidigt är det länge sedan jag upplevde en så stark nationell samling omkring en allvarlig ansats. Det är liksom inte läge för den enkla populismen. Folk är seriösa och tar allvarligt på det som sker.

Samtidigt varnar han för konsekvenserna om krisen fortsätter efter april utan något ljus i sikte.

– Då kan vad som helst dyka upp och bli svårt att hantera politiskt.

