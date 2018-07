Ryanairs personal ska nu strejka i två dagar. Och det är bara den senaste i raden av händelser som har ställt till det för flygbolagen och resenärerna hittills i år.

2018 har varit ett smått kaotiskt flygår. Det har varit omfattande flygförseningar, inställda flyg, strejker och personalbrist.

Enligt nya siffror från Airhelp, som kom på måndagen, är det redan ett rekordår för flygförseningar.

Inställda flyg hos SAS

På tisdagen kom nästa nyhet:

Perioden april-juni har SAS ställt in närmare 700 flygningar på grund av brist på personal. Problemen fortsatte under helgen, då flera SAS-avgångar ställdes in från turistmål i södra Europa.

Och de kan fortsätta även resten av sommaren.

– Det är högsäsong vilket betyder att vi flyger med full kapacitet. Då kan även små störningar få konsekvenser. Och i högsäsongen är det svårt att sätta in nya flyg, säger Troels Karlskov, presstalesperson på SAS.

”Det är svårt att säga hur situationen blir resten av sommaren”, säger Troels Karlskov på SAS. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Han säger att det är en kombination av olika faktorer som ställer till problem.

– Väderförhållanden, flygledningstornen, förseningar från andra flygplatser, teknik och pilotbrist i hela Europa, säger Troels Karlskov.

Han fortsätter:

– Varje inställt flyg är olyckligt och vi gör allt vi kan för att hjälpa passagerarna.

Det är svårt att svara på hur just svenska resenärer påverkas – men enligt Karlskov drabbar inte de inställda flygen en specifik grupp mer än någon annan.

Flygexpert: ”Oberäkneligt för resenärer”

Flygexperten Jan Ohlsson håller med om att situationen är något kaotiskt.

– Ja, det kan man på sätt och vis säga. Det är väldigt oberäkneligt för dem som ska resa av olika skäl, säger han.

”Problemen växlar fort, och många är kortsiktiga. De kan dyka upp inom 24 timmar”, säger experten Jan Ohlsson om sommarens flygkaos. Foto: Privat

Han syftar inte enbart på SAS – utan säger att flera olika flygbolag har problem. Även han menar att det beror på en kombination av faktorer.

– Listan kan göras oändlig och det är värre i år. Det som främst gör det värre är pilotbristen, den har accelererat och ökar även utanför Europa, säger Jan Ohlsson.

Samtidigt går flera flygplatser på knäna, enligt flygexperten.

– Får du en försening på 15 minuter till en väldigt frekvent charterdestination, under helgen, då finns ingen landningstid på kanske flera timmar, säger Jan Ohlsson.

Ryanair strejkar i Spanien

Nu är det också dags för Ryanair-personal att gå ut i strejk. Strejken är planerad till onsdag och torsdag.

Bakgrunden är att kabinpersonal på Ryanairs baser i Spanien, Portugal och Belgien vill omfattas av respektive lands arbetsmarknadsregler, och inte av den irländska arbetslagstiftningen som nu.

Det råder just nu pilotbrist i hela Europa. Och det slår hårdare än strejkerna, enligt experten, eftersom det ofta kommer med kort varsel. Foto: AIDAN CRAWLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Men Ryanair svarar beskt sin personal:

”Vi förväntar oss fler strejker under högsommarperioden eftersom vi inte är förberedda att gå med på orimliga krav som kommer att äventyra antingen våra låga priser eller vår högeffektiva modell”, skrev bolaget nyligen i sin delårsrapport enligt El Pais.

Ryanair har ställt in 600 flyg under de två dagarna, vilket uppges drabba nästan 50 000 passagerare. Främst i Spanien.

Inga inställda flyg från Skavsta

Det ser i nuläget inte ut som att resenärer till eller från Skavsta i Stockholm drabbas av strejken.

”Under perioden 22 till 28 juli finns inga indikationer på att Ryanairs personalstrejk i särskilda länder kommer att påverka flyg till eller från Stockholm Skavsta flygplats”, står det på Skavstas hemsida som uppdaterades den 20 juli.

Den som ändå drabbas kan bokas om till ett annat flyg eller begära pengarna tillbaka. Ryanair ber om ursäkt till sina kunder och säger sig ha tagit in extra personal för att hantera alla krav.

Enligt marknadsdirektören Kenny Jacobs räknar Ryanair med att 88 procent av flygbolagets kunder inte kommer att påverkas av strejkerna.

Sedan tidigare har det även utlysts en strejk för markpersonal på samtliga statliga flygplatser i Spanien den 29 juli. Det är oklart om den kommer att bli av.

För mer information – följ utvecklingen, kontakta ditt flygbolag eller kolla information på flygplatsens hemsida. Och kom ihåg att du kan ha rätt till ersättning.

– I övrigt är det bara att ta del lugnt. Det kommer inte att bli bättre under juli och augusti, möjligen att det lugna ner sig i september, säger Jan Ohlsson.