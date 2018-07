Flygexperten: SAS kan tvingas sänka sina priser

Perioden april-juni ställde det skandinaviska flygbolaget SAS in 700 flygningar.

Under helgen fortsatte problemen med flera inställda avgångar i södra Europa – och det är svårt att säga hur resten av sommaren kommer att se ut.

Norska nättidningen ABC Nyheter skriver att 80 procent av de inställda flygen kan kopplas till SAS underleverantör City Jet och till dotterbolaget SAS Irland (SAIL).

SAS grundade SAIL 2017 i ett försök att få ner bolagets kostnader.

Nu kan dessa besparingsåtgärder slå hårt mot bolaget.

”SAS får känna av konsekvenserna”

– Tack vare sina bättre villkor har SAS aldrig tidigare haft problem med personal. Nu får bolaget känna av konsekvenserna av att använda underleverantörer och att attrahera personal på irländska villkor, säger Jacob Pedersen, flyganalytiker på danska Sydbank, till Dagens industri.

Pilotbristen är utbredd i hela Europa, så de piloter som finns lockas av högre löner och bättre villkor.

Då kan underleverantörer och mindre bolag få problem, enligt experter.

26 piloter på irländska SAIL skickade i våras ett klagobrev till SAS-ledningen i Stockholm, och varnade för en personalkollaps. De skrev att de tvingades kompromissa med säkerheten, tvingades jobba på lediga dagar och att deras kontrakt inte alls var konkurrenskraftiga.

Vill inte kommentera piloternas klagobrev

SAS vägrar att kommentera brevet närmare, men säger att man har ”en positiv dialog” om det.

– Vi delar ambitionen att hitta en optimal lösning på situationen, säger Troels Karlskov, presstalesperson på SAS.

Men piloterna hävdar att de tvingas tumma på säkerheten, vad kan du säga om det?

– Det är viktigt att understryka att vi alltid gör allt för säkerheten. Säkerheten är alltid högsta prioritet för SAS och vi följer alla myndighetskrav.

– Man ska aldrig tvivla på att SAS sätter säkerheten främst.

SAS förklaring till inställda flyg

SAS hävdar också att det inte bara är pilotbrist som lett fram till de inställda avgångarna.

– Att flyg ställts in beror på extraordinära händelser och är en kombination av flera olika saker. Att det skulle vara en konsekvens av vår verksamhetsstrategi är ett antagande som jag inte kommenterar, säger Troels Karlskov.

Förutom pilotbrist i hela Europa säger SAS att bland annat extrema väderförhållanden, förseningar på andra flygplatser och teknik.

Det verkar som att SAS drabbas extra hårt, varför då?

– Att flyg ställs in just nu under högsäsong måste ses i perspektivet att vi har 900 dagliga avgångar. De senaste tre månaderna utgör de inställda avgångarna under en procent, säger Troels Karlskov.

Han fortsätter:

– Dessutom ska man komma ihåg att en inställd avgång inte innebär att man inte kommer fram.

Flyganalytiker: Kan tvingas sänka priserna

Jacob Pedersen på Sydbank tror att SAS kommer att fortsätta med sin strategi med underleverantörer. Men flygbolaget måste ändå se till att lösa sina problem – och det snabbt, enligt flyganalytikern.

Annars riskerar man tappa kunder.

– SAS behöver erbjuda en bättre produkt än man hittills har gjort. Fortsätter de inställda flygningarna att öka har man inte så många alternativ än att sänka priserna, säger Pedersen till Di.

Från SAS sida vill man inte kommentera eventuella konsekvenser. Men Troels Karlskov säger att ”varje inställt flyg är ett problem”.

– Jag är glad att så många väljer att flyga med SAS. När vi tillfälligt har inställda flyg gör vi allt för att hjälpa våra resenärer så att de når fram till sina destinationer.

Svenska Dagbladets skribent Tomas Augustsson skriver samtidigt i en analys om inställda flyg:

”Alla de här rätt skiftande problemen tyder i vilket fall på en sak. Flygbranschen växer visserligen snabbt men den fungerar inte som den borde.

Konflikterna ställer till enorma problem för alla drabbade passagerare. Och de gör det svårare för branschen själv att lösa sina problem”.