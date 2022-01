Elsmockan – Susanne fick räkning på 11 500 kronor

■ För elområde 1 (Luleå) och elområde 2 (Sundsvall), steg månadsmedelpriset från 43,9 öre per kWh i november till 66,7 öre per kWh i december. Det motsvarar en ökning med knappt 23 öre per kWh.

■ I elområde 3 (Stockholm) steg månadsmedelpriset med nästan en krona per kWh. Från 83,5 öre per kWh i november till 180,7 öre per kWh i december.

■ I elområde 4 (Malmö) steg månadsmedelpriset med nästan 75 öre per per kWh, från 112,6 öre per kWh i november till 187,4 öre per kWh i december.

■ Normal elförbrukning för en villa är cirka 20 000 kWh per år. Värmer du huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning cirka 5 000 kWh per år. För en lägenhet brukar förbrukningen beräknas till cirka 2 000 kWh per år.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå/SCB