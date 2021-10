Efter skatten: Nu köps fler plastpåsar till handeln igen

Så här mycket skatt har Skatteverket beslutat om per månad sedan skatten på plastbärkassar infördes. De som redovisar in skatten till myndigheten är de som tar in eller tillverkar plastbärkassar i Sverige.

2020

Maj: 25 587 384 kronor

Juni: 25 515 913 kronor

Juli: 23 370 820 kronor

Augusti: 27 239 646 kronor

September: 20 039 579 kronor

Oktober: 29 896 208 kronor

November: 24 661 953 kronor

Totalt (decemberskatten räknas som intäkt 2021): 176 311 503 kronor

2021

December: 30 113 498 kronor

Januari: 26 070 305 kronor

Februari: 28 230 107 kronor

Mars: 31 455 224 kronor

April: 30 344 832 kronor

Maj: 37 687 420 kronor

Juni: 26 737 464 kronor

Juli: 24 528 285 kronor

Augusti: 31 532 108 kronor

September: 32 417 929 kronor

Totalt: 299 117 172 kronor

Källa: Skatteverket