Efter prisraset på olja – drivmedelpriserna går ner

Drivmedelspriserna har den senaste tiden skenat – och har de senaste dagarna varit uppe på den högsta nivån någonsin i Sverige. På torsdagen kostar en liter bensin 22,54 kronor per liter jämfört med 23,34 kronor per liter under onsdagen, enligt siffror från Circle K som presenterade rekommenderade riktpriser för privatkunder. Det är en minskning med 80 öre.

Priset på diesel sjönk ännu mer. En liter diesel kostar 26,57 kronor jämfört med onsdagens 28,22 kronor per liter.

På nyårsafton kostade en liter diesel i Sverige på bemannade stationer 19,07 kronor. En liter bensin kostade då från 17,84 kronor per liter, enligt Teknikens värld.

Regeringen arbetar för stödpaket

Finansminister Mikael Damberg (S) uppgav under onsdagen att ett krispaket med stödåtgärder kommer att presenteras inom kort.

– Det här passerar smärtgränsen för många hushåll och företag, sa Mikael Damberg då till Expressen.

Några punkter som regeringen tittar på är möjliga skattejusteringar, stöd till särskilt drabbade hushåll och möjlig förlängning av elpriskompensation, enligt Damberg.

Många konsumenter har riktat skarp kritik mot att en stor del av bränslepriset utgörs av skatt och sedan moms på skatten.

– Om till exempel politiska partier tycker det är det fritt fram att presentera en annan skattebas för att finansiera sjukvård, skola, polis och inte minst den utbyggnad av försvaret vi står inför. Det går inte att trolla, sa Damberg.

Oljepriset föll 13 procent

Orsaken till att priset på drivmedel ökat så markant den senaste tiden är att priset på råolja stigit kraftigt sen invasionen av Ukraina.

Det nådde sin topp efter att beskedet att USA stoppar importen av olja och naturgas. Men under onsdagen föll priserna med 13 procent efter att flera länder meddelat att de vill öka sin oljeproduktion.

TRE KOMPONENTER STYR PRISERNA Skatter. I Sverige finns tre skatter kopplade till fordon. Koldioxidskatt, energiskatt och moms. I dag utgör dessa skatter cirka 50 procent av priset vid pumpen. Råoljepriset. Priset på råolja, eller olja, är väldigt konjunkturkänsligt och påverkas mycket av vilken efterfrågan som finns. Reduktionsplikten. Sedan den 1 juli 2018 finns en reduktionsplikt som berör diesel, bensin och flygfotogen i Sverige. Den innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel. Det innebär att kostnaderna för dessa stiger. Källa: Drivkraft Sverige, Energimyndigheten och Ekonomifakta. Visa mer

Malik, 61: ”Det blir dyrt för mig och min familj”