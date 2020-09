E-handeln fortsätter rusa under coronapandemin

E-handeln i Sverige växte under det coronapräglade andra kvartalet med 49 procent, vilket är den högsta tillväxttakten någonsin.

Detta framgår av Postnords rapport E-barometern Q2 som släpps under tisdagen.

Under det gångna kvartalet har 77 procent av svenskarna e-handlat någon gång per månad och det är den högsta andelen som uppmätts. Störst var ökningen i den äldsta åldersgruppen, där nu 67 procent e-handlar i snitt under en månad. Samma kvartal i fjol var den andelen 57 procent.

Bland kategorierna ökade dagligvaror mest, med 115 procent. Sedan följde möbler och heminredning (+71 procent) samt apoteksvaror (+69 procent).

