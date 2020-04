Dramatisk ökning av arbetssökande

Arbetslösheten fortsätter att öka i snabb takt. Siffrorna är nästan overkliga med nära 410 000, eller 8,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingarna.

Det framgår av Arbetsförmedlingens veckostatistik.

Mellan den 13 och 19 april har 13 190 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019 då det var 5 001. Det innebär att det under förra veckan fanns 409 257 inskrivna arbetslösa. Sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa.

– Effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden är tydlig med ett stort antal personer som blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

60 000 varslade om uppsägning

Under den senaste veckan, 13–19 april, varslades 4 001 personer om uppsägning. Den vecka då flest varsel registrerades var mellan den 23–29 mars då antalet personer berörda av varsel uppgick till 18 433. Totalt har 60 134 personer blivit varslade om uppsägning sedan den 1 mars.

– Det är en påtaglig dämpning i antalet varsel vilket kan bero på att Tillväxtverket börjat bevilja stöd för korttidsarbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Efterfrågan på arbetskraft har stannat upp nästan helt i vissa branscher som hotell- och restaurang samtidigt som behovet är stort inom vård och omsorg och inom gröna näringar som skogsarbetare och bärplockare.

- Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen. Rådet till de som blir arbetslösa är att söka de jobb som finns och att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Anders Bergvall, senior ekonom på Handelsbanken, säger att strukturomvandlingen trots allt sannolikt blir begränsad:

– Många inom hotell och restaurang blir arbetslösa, men dessa jobb lär återkomma. Däremot kan butiker slås ut av e-handeln vilket betyder att jobben inte återkommer på samma sätt.

– Industrin har inte drabbats på samma sätt av arbetslösheten. De använder sig av korttidspermitteringar och har klarat sig bättre om det inte blir väldigt utdraget.

Det ser även mörkt ut även med ett europeiskt perspektiv.

Arbetslösheten i Europa kan fördubblas under de kommande månaderna. Uppgifterna finns i en rapport från konsultjätten McKinsey. Totalt riskerar närmare 59 miljoner anställningar påverkas, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av det totala antalet jobb.

Krisen ser också ut att slå mer skoningslöst mot yngre människor än äldre arbetstagare vilket har att göra med att typiska ”ungdomsyrken” som serviceyrken och försäljningsjobb är hårt drabbade.

Varslen län för län 1 mars - 19 april Stockholms län 30 887 Uppsala län 841 Södermanlands län 807 Östergötlands län 2 425 Jönköpings län 2 055 Kronobergs län 437 Kalmar län 547 Gotlands län 44 Blekinge län 345 Skåne län 4 069 Hallands län 1 202 Västra Götalands län 9 525 Värmlands län 918 Örebro län 489 Västmanlands län 537 Dalarnas län 1 205 Gävleborgs län 774 Västernorrlands län 288 Jämtlands län 470 Västerbottens län 408 Norrbottens län 1 476 Ingen uppgift 285 Riket 60 134 Visa mer Visa mindre