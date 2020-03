Ekokedjan Paradiset i Stockholm – med flera butiker och näthandel – startades 2015 med målsättningen att utmana de etablerade jättarna på den svenska dagligvarumarknaden genom en egen inriktning med ett hälso- och hållbarhetssortiment.

Det började bra, men sedan kom motångar i den tuffa konkurrensen, förtaget tvingades stänga en del butiker och i höstas lade näthandeln ner. Ägaren Johannes Cullberg tänkte om och ville styra om verksamheten mot att mer komma in med sina produkter hos konkurrenterna.

Allt såg lovande ut. Johannes Cullberg var hoppfull.

Sedan kom coronakrisen.

– Vi hade vår finansiering klar, vi hade investerare som skulle komma in med pengar, vi hade vår plan, allt såg bra ut. Vi såg ljuset i tunneln och det kändes väldigt bra. Sen var det som om någon drog undan en matta under våra fötter, berättar Johannes Cullberg, som precis har lämnat in konkursansökan till Stockholms tingsrätt.

”Vi ska försöka ta hand om våra medarbetare och leverantörer så gott vi kan. Vi ska besegra detta förbannade coronavirus.” Foto: Paradiset

”Det är oerhört tufft för väldigt många”

Han citerar en förtvivlad företagarkollega som sagt: ”Vi har slitit i så många år och sen kom coronatåget med full fart och det fanns ingenstans att svänga undan”.

Branscher som handel, restaurang, hotell och resor har upplevt en i det närmaste total krasch. För många är det fullständigt tvärstopp. Restauranger och butiker har tvingats stänga. Hotell står tomma. Flygplan står stilla.

Vi lever plötsligt i en annan värld.

Men samma räkningar måste betalas, företag har fortfarande fasta utgifter som personal- och hyreskostnader.

– Det är oerhört tufft för väldigt många. Det drabbar många fantastiska varumärken. Vi har till och med haft crowdfunding och 6 000 delägare som hjälpt oss och visat ett fantastiskt stöd. Sedan beskedet om vår konkurs, som var den värsta dagen i mitt liv, så har vi bombats med kärlek. Vi har bestämt oss för att försöka komma tillbaka på något sätt, säger Johannes Cullberg.

”Många fantastiska enmansföretag är helt chanslösa nu.” Foto: Henrik Montgomery/TT

”Som en giljotin som dras upp ännu mer”

Han medger att han är både ledsen och förtvivlad.

– Vi ska försöka ta hand om våra medarbetare och leverantörer så gott vi kan. Vi ska besegra detta förbannade coronavoris, säger han.

Han följer naturligtvis vad staten planerar för åtgärder för att hjälpa alla företagare i krisen.

Vad behöver göras för att få ett krispaket som lindrar smällen?

– Samtliga alternativ som presenterats handlar om reducerade kostnader för personal eller nya typer av lån. Men alla sitter fortfarande där med alla sina kostnader. Och det enda som händer för många om man tar nya lån och inte får några intäkter är att giljotinen dras upp ännu mer och inte klipper nacken på dig förrän om några månader framåt, säger Johannes Cullberg.

Företag hoppas på mer hjälp från staten

Han menar att staten borde gå in ännu mer för att stötta företagen.

– Många fantastiska enmansföretag är helt chanslösa nu, de står helt utan möjligheter till kompensation. Jag tycker att staten ska fatta mycket mer drastiska förslag och ge bidrag på om inte 100 procent, så i alla fall 90 procent, för att företagen ska ha råd att betala sina kostnader.

Johannes Cullberg menar att detta annars blir ännu dyrare längre fram.

– Då får staten i så fall betala bidrag i form av a-kassa och minskade skatteintäkter. Staten borde tänka mer långsiktigt och våga vara mer generösa mot alla företagare i dessa tider. De styrande politikerna måste visa mer handlingskraft och ha mer förståelse för hur småföretagare tänker och har det, säger Johannes Cullberg.

