Datorhaveri på SAS – bokningen ligger nere

Den som under torsdagseftermiddagen går upp för att försöka boka en resa på SAS hemsida möts av ett felmeddelande med röd bakgrund:

Felmeddelande möter kunderna

"We are currently having issues with our websites, which are causing instabilities. We expect the websites to be back to normal soon, and apologize for the inconvenience".

Freja Anjamatz, pressansvarig hos SAS. Foto: SAS

– Det är en driftstörning som har orsakat problem och instabilitet på bokningssajten, säger Freja Annamatz, pressansvarig hos SAS i Sverige.

Går det att boka över telefon?

– Det går att ringa till vår kundservice som kan hjälpa en vidare om det är något akut som behöver åtgärdas.

SAS: "Vi beklagar besväret"

Finns det någon uppskattning på när det här kan vara klart?

– Vi hoppas att det ska vara löst så fort som möjligt men jag vågar inte säga någonting om när. Det har så klart högsta prioritet så att vi ska kunna åtgärda problemet så snart som möjligt. Vi beklagar besväret.

Vet ni något mer detaljerat kring vad problemen beror på?

– Det är kopplat till driftstörningar som är kopplade till en av våra underleverantörer. Vi jobbar på så snabbt som möjligt och beklagar eventuella besvär som det här orsakar hos våra kunder.