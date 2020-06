Coronaskräcken stoppar kryptosvensken – hålls isolerad

Sebastian Greenwood, 43, från Östermalm i Stockholm och bulgariska Ruja Ignatova, 40, beskrivs som ledarduon i det som kallas världens största bedrägeri. Det misstänkta brottet gäller en påhittad kryptovaluta.

Svensken, med fångnummer 76231-054, sitter i amerikanskt häkte på Manhattan sedan hösten 2018, hon är mystiskt försvunnen och det är oklart om ”Onecoindrottningen” har mördats eller lyckats fly i en ny identitet. Vissa spår tyder på att den bulgariska kvinnan kan finnas i Förenade Arabemiraten dit en del av miljardflödet av pengar gått.

Försvararna får inte träffa Greenwood

Expressen har tagit del av en omfattande skriftväxling mellan Sebastian Greenwoods advokater, åklagarsidan och den federala domstolen. Det framgår av breven att svensken hålls isolerad utan möjlighet att träffa någon ur försvarsteamet. Häktet fruktar okontrollerbar spridning av Covid-19 innanför tegelväggarna.

”Under normala omständigheter skulle vi ha haft möjlighet att träffa vår klient flera timmar per dag, flera dagar i veckan, för att förbereda hans fall. Men under rådande restriktioner är vi begränsade till ett 30-minuterssamtal per vecka”, skriver advokaterna Bruce Barket och Alexander Kein som sköter Greenwoods försvar.

Advokaterna, som har tusentals sidor FBI–material att gå igenom, har vädjat om att få mer tid på sig innan den förberedande förhandlingen kan hållas . Domaren Edgardo Ramos har i dagarna gått med på att skjuta upp processen i minst en månad.

Ruja Ignatova och Sebastian Greenwood vid ett av Onecoins internationella event.

Sebastian Greenwood är en av de misstänkta huvudpersonerna i den amerikanska federala polisen FBI:s utredning om Onecoinskandalen. Han gick ut ekonomilinjen på prestigegymnasiet Östra Real i Stockholm 1995 med medelmåttiga betyg, och kallade sig själv ”Master distributor 001” när Onecoin marknadsfördes som hårdast. Under honom fanns ”krondiamanterna” och i botten köparna, som värvade nya medlemmar vilka i sin tur lockades att köpa ”utbildningspaket” i något som liknades vid ett pyramidspel. ”Utbildningspaketen” skulle lära köparen att förstå allt om kryptovalutor och de ekonomiska processerna kring valutan som egentligen inte fanns i verkligheten. ”Utbildningspakten” blev entrébiljetten till Onecoin - den tilltänkta krypovalutan.

Köparna fick så kallade ”tokens”. De skulle i sin tur användas till att framställa Onecoins.

Blåsta svenskar

100 000-tals personer runt om i världen föll för lockelsen och investerade. Själva har de uppgett att bara i Sverige fanns ungefär 60 000 personer som satsade. En svensk polisutredning har tidigare inte kunnat påvisa brott utan lagt ned förundersökningen.

Onecoins affärsidé Onecoins affärsidé lockade miljoner människor att satsa eget kapital för att sälja vad man kallade utbildningspaket. Paketen skulle lära köparna allt om finansvärlden och kryptovalutor. Samtidigt var paketen vägen in i Onecoin. Paketen såldes genom lockande marknadsföring. Säljnätverket, kallat Onelife, byggdes upp med miljontals medlemmar och kontor på strategiska platsen. Huvudkontoret låg i Sofia, Bulgarien. Kontor fanns även i bland annat Hong Kong. Upplägget var i grunden ett vanligt pyramidspel. Ett fåtal som gick in tidigt blev vinnare, den stora massan var förlorare.

Sebastian Greenwood var grundaren Ruja Ignatovas ansikte utåt. Från 2014, då verksamheten startade och under de kommande åren, drog de in miljarder kronor runt om i världen. Nya medlemmar värvades vid påkostade tillställningar som liknade väckelsemöten. Sebastian Greenwood flög runt i privatjet, dök upp på möten med uppåt 1 000 besökare, och predikade säljbudskapet.

Sebastian Greenwood älskade lyxlivet och visade gärna upp sig. Här en bild från en av företagets säljfilmer. Foto: Onecoin

Greenwood greps i Thailand

Hösten 2018 greps Sebastian Greenwood i Thailand på begäran av FBI. Han var redan då häktad i sin frånvaro. Misstankarna mot honom hade prövats i hemlighet bakom stängda dörrar inför en åtalsjury.

Åtalet omfattar fem punkter: Stämpling till penningtvätt, stämpling till IT-bedrägeri, IT-bedrägeri, stämpling till investeringsbedrägeri och investeringsbedrägeri.

Runt om i världen finns det 1000-tals personer som anser sig lurade av ledarna i rörelsen. En del av offren finns i USA, därav det amerikanska brottmålet mot ledarskiktet. Dessutom fanns deras ”penningtvättare, den amerikanske advokaten Mark Scott, som tvättade deras pengar, i USA.

Enligt amerikanska domstolshandlingar kan verksamheten ha omsatt så mycket som 40 miljarder kronor.

Ruja Ignatova, 40, kallade sig själv gärna för ”Onecoindrottningen”. I dag är hon spårlöst försvunnen. Foto: PAUL HAMPARTSOUMIAN / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

Den bulgariska ledarkvinnan Ruja Ignatova är sedan hösten 2017 mystiskt försvunnen. Spåren slutar i Aten där en av hennes livvakter lämnade av henne. Hon sågs möta några rysktalade män med en av sina exklusiva handväskor som enda bagage.

Ruja Ignatova på ett av Onecoions försäljningsevent som skulle locka investerare.

Ruja Ignatova bror Konstantin, greps förra året av FBI i samband med en affärsresa för Onecoin i USA. Han riskerade uppåt 90 års fängelse och för att undgå detta började han samarbeta med åklagarsidan och ”sålde ut” sin syster.

FBI:s utredare misstänkte länge att Sebastian Greenwood och Ruja Ignatova var ett kärlekspar. Hennes bror får också under ett förhör frågan om relationen:

”De kallade varandra en gång för bror och syster. Du kunde se dem kramas och hålla varandra i hand. Ingen berättade någonsin hur det förhöll sig. Det var en underlig relation”, berättade brodern.

Ruja Ignatovas och Sebastian Greenwoods relation intresserade FBI:s förhörsledare.

Sebastian Greenwoods liv i dag är så långt ifrån sitt tidigare liv på toppen av kryptovärlden. Från lyxlivet med privatjet, exklusiva fester runt om i världen, champagne, storslagna shower för att sälja in budskapet och med Onecoindrottningen Ruja Ignatova vid sin sida, till ett inrutat liv i något som kan betraktas som skräckens boning: Metropolitan Correctional Center, MCC, det federala häktet på Manhatten i New York.

Drygt 800 intagna - både män och kvinnor - hålls inspärrade i Metropolitan Correctional Center. Förhållandena i häktet, där den sexbrottsanklagade miljardären Jeffrey Epstein begick självmord i sin cell i augusti förra året, har beskrivits som värre än Guantanamo Bay - det beryktade fängelse där USA håller misstänkta islamiska terrorister i förvar. Och nya vittnesmål tyder på att förhållandena i häktet på Manhattan blivit ännu värre under våren med corona–epedemins härjningar. Både fångvaktare och intagna har konstaterats med Covid-19. Det har också kommit larm om att åtminstone en av de kvinnliga intagna tvingats bo med en smittad. En nyligen genomförd inspektion gav en målande bild av ett fängelse med råttor, möss och kackerlackor. Toaletterna som delas av många intagna stinker urin, vattnet läcker och intagna försöker desperat hitta tvål för att tvätta sig och vädjar om rena kläder.

Metropolitan Correctional Center är ett federalt häkte på Manhattan, New York. Här hålls svensken Sebastian Greenwood inspärrad. Han har suttit i häktet under 18 månader i avvaktan på åtal. Foto: AXEL ÖBERG / AXEL ÖBERG EXPRESSEN

Det är i den här miljön som Sebastian Greenwood väntar på sin tur i det amerikanska rättssystemet. Flera gånger har Greenwood och hans advokater varit kallade till förberedande förhandling som sedan skjutits upp med kort varsel.

Samtidigt fortsätter FBI:s jakt på ”Onecoindrottningen Ruja Ignatova - spår som leder mot Förenade Arabemiraten.

Svensken Sebastian Greenwood ombord på ett privatjet.

