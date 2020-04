Charterlarmet: Svenska bolagen kan gå omkull

När UD 14 mars efter ett historiskt beslut avrådde alla svenskar från att resa utomlands dog hela charterbranschens och däribland Vings verksamhet mer eller mindre över en natt.

Kvar stod bolaget med stora löneutgifter, en dyr flygplansflotta på långtidsparkering och noll intäkter.

Samtidigt väntade en flod av återbetalningskrav från kunder som inte skulle kunna genomföra sina semesterresor.

Runt 100 000 paketresor räknar Ving med att tvingas betala tillbaka under nuvarande resestopp (15 juni). För hela branschen handlar det om en halv miljon resor.

Det kommer inte in några pengar samtidigt som vi har stora utgifter för att hålla hela apparaten i gång

Förlängs UD:s direktiv kommer antalet att skjuta i höjden under den riktiga semesterperioden mellan midsommar och skolstart.

– Just nu står hela vår verksamhet stilla. Det kommer inte in några pengar samtidigt som vi har stora utgifter för att hålla hela apparaten i gång. Vår bransch genomgår den största krisen någonsin. Vi lever ju av att folk reser och just nu kan man inte det, säger Vings vd Magnus Wikner i en intervju med Expressen.

Resebranschen tvärdog

Att just rese- och hotellbranschen tillhörde de hårdast drabbade av coronakrisen var väntat och uppmärksammades tidigt.

Åtgärder för att rädda SAS vidtogs omedelbart och aktioner i Norge har tagits för att säkerställa lågprisgiganten Norwegians framtid.

När det gäller charterbranschen ser situationen annorlunda ut – i alla fall här i Sverige.

– Det finns inget stöd som riktats till de stora resebolagen i Sverige. Andra länder stöttar sina bolag, men den svenska regeringen har inte förstått att man måste gå in med riktade insatser för att rädda den svenska resebranschen, säger Magnus Wikner.

I Tyskland har man beviljat nödlån till Tui i kombination med voucherlösningar för branschen, som innebär att resebolagen inte behöver återbetala resor i samma utsträckning.

Inget stöd finns riktat mot de stora resebolagen och därför hamnar vi i kläm

Även i Danmark är situationen annorlunda. Där finns en resefond dit kunderna vänder sig om man vill ha pengar tillbaka. Och om man i stället vill omboka går man via resebolaget.

– Den danska lösningen är den absolut bästa som vi ser det. Det är en form av lån som hjälper både branschen och kunderna, säger Magnus Wikner.

Från svenskt regeringshåll är det tystare, menar Vings vd.

– Tyvärr får vi ingen respons från regeringen och förutom behovet av nödlån till branschen så finns det ett tydligt förslag från vår branschförening SRF kring en stödfond som inte belastar skattebetalare, sedan flera veckor tillbaka. Inget stöd finns riktat mot de stora resebolagen och därför hamnar vi i kläm, säger Magnus Wikner.

När krisen klingar av kommer konkurrenssituationen i Sverige och Norden ha rubbats av de olika ländernas helt olika initiativ.

Förutom Ving finns flera svenska paketresebolag, till exempel Airtours och STS Alpresor, som utsätts för samma konkurrensnackdelar.

Ving överlevde ägarens konkurs

Det var i höstas som Ving blev svenskägt efter Thomas Cooks konkurs.

När de brittiska ägarna gick under efter över 200 års verksamhet (världens första resebolag) räddades Ving av att man ansågs vara ett välskött och välmående bolag.

Kort efter klev den norska miljardären Petter Stordalen in tillsammans med Altor och TDR Capital och köpte Ving – men först efter att resebolaget först satts i konkurs.

Petter Stordalen (Strawberry Group), Magnus Wikner (koncernchef Vinggruppen) och Harald Mix (Altor) efter Ving-affären i höstas. Foto: Kate Gabor / Kate Gabor

I dag har Ving, med huvudkontor i Stockholm, 2 300 anställda varav runt tusen i Sverige.

Man är störst på den nordiska paketresemarknaden med 1,6 miljoner kunder varje år, följt av tyska jättarna Tui (1,5 miljoner) och Apollo (1 miljon).

De utlandsägda charterbolagen kommer, om inte regeringen går in och ger stöd åt svenska resebranschen, att stå bättre rustade när krisen är över.

Kunder skyddade – än så länge

Kunderna är än så länge skyddade av paketreselagen, vilken innebär full återbetalning av stoppade charterresor inom 14 dagar.

Men om resebolagen går i konkurs försvinner chansen. Då får konsumenterna vänta betydligt längre på återbetalning via konkursförvaltaren och Kammarkollegiet.

För en barnfamilj kan det handla om belopp på åtskilliga tiotusentals kronor att ligga ute med.

Svenskar kommer att resa, men frågan är om de kommer att kunna göra det med svenska bolag

Enligt uppgifter från Ving har en halv miljon svenskar betalat för paketresor som inte kan genomföras och sammanlagt 2 miljarder kronor som ska betalas tillbaka från de svenska arrangörerna.

Delar av Ving-flottan före Thomas Cooks konkurs i höstas. Foto: VING/THOMAS COOK / VING/THOMAS COOK

Om researrangörerna i dag skulle börja betala ut de 2 miljarder som det rör sig om, kommer många snabbt att gå i konkurs, menar Magnus Wikner som efterlyser två åtgärder: En fond för avbokningar, som sedan återbetalas, och nödlån för att säkra övriga verksamheten.

– Svenskar kommer fortsätta resa efter detta och längtar extra mycket efter att få resa nu. Sedan är det frågan om de kommer att kunna göra det med svenska eller utländska bolag, säger Wikner.

Detta gäller för din paketresa eller flygresa Paketresa: Om du har bokat en paketresa är du skyddad av paketreselagen. Du ska då få tillbaka dina pengar inom 14 dagar. Flygresa: Om du bara har bokat en flygresa har du inte skydd enligt paketreselagen. Men du har ändå rätt att få tillbaka dina pengar när din resa blir inställd. Du har rätt att få tillbaka dina pengar inom sju dagar. Var dock beredd på att det kan dröja lite längre tid att få tillbaka dina pengar med tanke på de speciella omständigheter som råder nu. Ombokning: Du kan också välja att boka om din resa till ett annat tillfälle om researrangören kan erbjuda det. Det gäller både för paketresor och reguljära flygbiljetter. Presentkort: Kan bli värdelösa om bolag går i konkurs Vissa researrangörer erbjuder presentkort i stället för återbetalning när en resa ställs in. Det är okej att erbjuda presentkort men om du hellre vill ha tillbaka pengarna ska du kunna kräva det. Oenighet: Om du och researrangören inte kommer överens om vad som gäller kan du gå vidare med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Viktiga datumen: UD avråder från och med 14 mars för alla icke nödvändiga resor till alla länder. Gäller till 15 juni. Om du har en resa mellan 14 mars och 15 juni ska du alltså ha rätt till att avboka din biljett och få pengarna tillbaka. Om din resa ska ske efter den 15 juni måste du avvakta och se om UD fortfarande avråder för resor när datumet närmar sig din avresa. Du kan alltså inte kräva återbetalning redan i dag för resor efter den 15 juni. Resegarantin vid konkurs: Resegarantin innebär att du kan få ersättning via Kammarkollegiet om det står klart att någon del av din paketresa eller det sammanlänkade researrangemanget inte kommer att fullgöras och att det beror på insolvens hos reseaktören. Källa: Konsumentverket Visa mer Visa mindre

