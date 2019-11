Black Friday – som har sitt ursprung i USA där den infaller efter amerikanska Thanksgiving, fjärde torsdagen i november – är i år den 29 november.

Varannan svensk planerar att handla under årets Black Friday som också förvandlats till inledningen på julhandeln. Totalt tros Black Friday växa med upp mot 15 procent och omsätta drygt 7 miljarder kronor. Viktigast är rea–tillfället bland e-handelsföretagen där många satsar på kampanjer, uppger Svensk Handel.

Black Fridays reapriser

Det som kännetecknar Black Friday är extra låga priser i handeln - men det är inte alls säkert att priserna är lägre än normalt visar undersökningar.

Inte ena under ”normala” tider kan du vara säker på att rean verkligen är en rea med längre priser under en begränsad tid.

Det visar flera nedslag som Konsumentverket nyligen gjort.

Konsumentverket, KO, har specialgranskat Sportamore, Intersport och Ur&Penn - tre stora välkända företag.

Granskningen har gällt företagens reapriser i jämförelse med ordinarie priser på ett antal produkter.

Avslöjade låtsasreor

Granskningen var allt annat än lyckad för företagen. De röda priserna visade sig i flera fall vara ordinarie priser och i bland var reapriserna högre än ordinarie pris.

Bland överstrukna priser intill rödmarkerade extrapriser fanns det priser som inte ens existerat, eller bara varit ”ordinarie pris” någon enstaka dag.

KO anser att företagen vilseleder konsumenterna.

Marknadsföringslagen reglerar noga vad som gäller för reor. De får helt enkelt inte pågå ständigt och när det är rea ska priserna vara sänkta rejält och under en begränsad tid.

Vad är den gemensamma nämnaren när det gäller de nu undersökta företagen?

– Det gemensamma mönstret är att de använder sig av felaktiga och överdrivet höga ordinarie priser som inte har någon förankring med verkligheten, säger processrådet Pär Magnusson på Konsumentverket.

Misstag eller medvetet?

– Det vill jag inte spekulera i. Men man kan väl ana, säger han och avbryter sig mitt i meningen.

– Vi kan konstatera att de påstådda ordinarie priserna har endera inte tillämpats alls eller bara under en högst begränsad tid.

Hur ska jag då göra som konsument för att inte bli lurad när jag ser ett reapris?

– Tyvärr, kan man inte alltid lita på påståendena om ett reapris.

Rådet - så undersöker du priset

Pär Magnussons råd är att gå in på prisjakt.se och kolla varans pris och dess prishistorik.

Vanligt numera är att det så kallade ordinarie priset i praktiken är rörligt och går upp och ner beroende på bland annat konkurrensen kring varan.

– När det finns ett mer eller mindre rörligt pris så finns inget ordinarie pris. Då går det inte att påstå att det finns ett ordinarie pris. Det blir även svårt hävda rea om man hävdar en sådan prismodell där priserna är rörliga.

De tre företagen Intersport, Sportamore och Ur&Penn förbjuds nu att använda missvisande ordinarie priser. Sportamore och Ur&Penn förbjuds även att använda rea på ett vilseledande sätt.

Hur såg det då ut hos de undersökta företagen?

Intersport, har både försäljning på nätet och i fysiska butiker. Det är nätförsäljningen som granskats.

En motionscykel med namnet Easy Step EB100 hade det angivna priset 3 499 kronor i röd text och intill fanns det överstrukna priset 4 999 kronor och - 30 procent. Granskningen ägde rum den 3 maj.

Vid en förnyad granskning sex månader senare av samma cykel på nätet har Intersport fortsatt att marknadsföra cykeln med samma ordinarie pris som tidigare.

När KO via jämförelsesajten Prisjakt.se tittade på prishistoriken avslöjades: Intersport hade bara haft det ordinarie priset 4 999 kronor den 21-22 januari och den 29-30 maj, alltså sammanlagt två dagar.

För en crosstrainer angavs priset i röd text till 7 999 kronor och ett överstruket pris i svart till 8 499 kronor.

KO:s kontroll via prisjakt.se visade att Intersport haft det ordinarie priset en enda dag, den 21 februari.

En hockeyklubba fick priset 999 kronor i rött och konsumenter som var inne och tittade på Intersports sajt kunde också se det överstrukna priset 2 199 kronor och ” - 55 %”.

Hittade inget bevis för ordinarie pris

KO:s granskning med hjälp av prisjakt.se visade det inte fanns minsta lilla spår av att det funnits något angivet ordinarie pris under året. Inte heller under 2018 fanns det ordinarie priset 2 199 kronor på hockeyklubban.

Ett par skridskor påstods vara nedsatta från 9 999 kronor till 4 999 kronor. Men endast under åtta dagar förra året tillämpades det högre ”ordinarie” priset.

Konsumentverket granskade ett par skridskor med namnet S17 Vapor IX Skate Sr. Hos Intersport angavs priset i röd text, 4 999 kronor, och bredvid ett överstrukit pris, 9 999 kronor. Men det högre priset har aldrig tillämpats under 2019, under förra året endast åtta dagar.

Sammanlagt gjorde KO nedslag på sex av de produkter som Intersport marknadsför på sin sajt.

Intersport får förödande kritik av KO. Från beslutet:

” Det framgår av redogörelsen av marknadsföringen ovan att de sex produkterna som granskats aldrig eller endast under en begränsad period sålts för det påstådda ordinarie priset. Bolaget har trots uppmaning inte skickat in några uppgifter till Konsumentverket som styrker att det påstådda ordinarie priset har använts under en inte alltför begränsad tid”.

Intersport ändrade dock priserna på fem av de sex granskade produkterna sedan Konsumentverket börjat syna företagets reapriser.

Företaget, som tidigare ertappats med kreativ prissättning, skriver i ett yttrande till Konsumentverket att ”vissa av de artiklar som nämns inte riktigt stämmer då vi har försäljning med annorlunda priser”. Men samtligt uppger företaget att man sett över rutinerna och att en enda person numera har kollen på prissättningen.

Riskerar vite på två miljoner

Om inte Intersport skärper sig hotas de av ett vite på två miljoner kronor.

Kedjan Ur&Penn , som marknadsför modeaccessoarer med fokus på klockor, har 115 butiker och näthandel.

Konsumentverket har slagit ner på flera saker:

Sommarrean förra året pågick i hela 84 dagar.

Vinterrea mellan den 26 december och 15 mars, sammanlagt 80 dagar.

Ur&Penn erkänner bristerna. Men företaget riskerar ett vite på upp till 1,5 miljoner kronor.

Sportamore AB marknadsför och säljer sport och fritidsutrustning till konsumenter.

KU förbjuder företaget att använda uttryck som ”SOMMARENS MÅSTEN TILL 30 % OFF”, ”Sommarshopping - 30 & ”SOMMAR REA” eller andra uttryck om inte priserna är väsentligt lägre än Sportamores ordinarie priser för motsvarande produkter.

Fanns inget ordinarie pris

KO slog ner på flera av bolagets priser. Ett av de mer iögonfallande priserna gällde ett löpband. Företaget påstod att priset var nedsatt med 5 000 kronor, trots att det ”ordinarie” priset aldrig hade använts.

Priset på löpbandet ”Master Löpband T25” angavs i fet stil till 7895 kronor med det överstrukna priset 12 995 kronor. Men det ordinarie priset hade aldrig tillämpats av sportkedjan. Nu uppges varan kosta 8990 - men är slutsåld.

Sportamore har erkänt en del brister i sin prishantering. Företaget riskerar 2 miljoner i vite om fortsätter att bryta mot marknadsföringslagen.

