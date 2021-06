Brödernas hamburgare tar in halv miljard – siktar på USA

Burgarkedjan Brödernas startades 2017 av Joakim och Jonas Wiklander och tre år senare utökades ägarlistan med ytterligare ett brödrapar, Monir Kalgoum och Mika Zibanejad, den senare spelar till vardags hockey i NHL-klubben New York Rangers.

Kedjan har under fyra år vuxit kraftigt och ägarna har velta växa ännu mer, något som nu möjliggörs när riskkapitalbolaget går in som majoritetsägare. Litorina går både in med nytt kapital i en nyemission samtidigt som de köper en hel del aktier från de fyra nuvarande ägarna.

Enligt Breakit.se värderas Brödernas till närmare 1 miljard kronor, vilket i så fall innebär att Litorina totalt investerar runt 500 miljoner kronor i köpet.

– Vi ska gasa med hjälp av kapitalet, säger Joakim Wiklander till Breakit.se och tillägger att ägarkvartetten även får ut en rejäl slant själva.

– Vi har jobbat stenhårt i flera år och det är en välkommen bonus såklart.

Siktar mot USA

Idag finns Brödernas på ungefär ett 40-tal ställen i landet, men med Litorinas kapital i ryggen planeras en ännu kraftigare expansion, uppger Jonas Wiklander.

– Målet 2022 är att gå över en miljard kronor i omsättning, säger han.

I år väntas antalet restauranger växa från 37 till 70 stycken. Fokus är främst att växa i Sverige där man identifierat att det finns potential att öppna cirka 170 restauranger. Men det kan också bli en etablering på den amerikanska marknaden.

– Mika Zibanejad har inte skrivit på något kontrakt än men om han stannar kvar i New York så måste vi öppna en restaurang på Manhattan, säger Joakim Wiklander till Breakit.

