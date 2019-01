Biljettföretaget Viagogo säljer dyra och ibland falska andrahandsbiljetter till bland annat konserter och fotbollsmatcher via sin sajt. Det har sin bas i Schweiz, men en stor del av verksamheten leds från London. Sajten har en seriös framtoning.

Men det har under lång tid stormat rejält kring biljettföretaget runtom Europa. Flera arrangörer i Sverige , däribland konsertarrangören Live Nation varnar också för att köpa biljetter från sajten. Hos Konsumentverket tillhör bolaget de mest anmälda företagen under 2018 och har dragit på sig ilska från många biljettköpare runtom i Europa.

Lätt att gå i Viagogos Googlefälla

Det är lätt att gå i fällan och hamna på Viagogos sajt eftersom de köpt annonsplats på Google och därmed ofta hamnat högst upp vid sök på nätet.

Finstilt längst upp på sajten står:

"Vi är världens största marknadsplats för andrahandsbiljetter till evenemang. Alla biljetter är fullt täckta av vår garanti. Priserna sätts av säljare och kan vara högre eller lägre än det ursprungliga inköpspriset".

Biljettsajten Viagogo.

Men det är väldigt lätt att missa dess rader som visar att det - i bästa fall- är andrahandsbiljetter.

Kerstin Rydermark lurades att köpa andrahandsbiljerna till kraftigt överpris. Foto: PRIVAT

Kerstin Rydermark, sjuksköterska från Lidköping, gick i fällan när hon gogglade efter biljetter till Mia Skäringers kritikerrosade succéföreställning "Avig Maria – No More Fucks To Give" som drar fulla hus. Hon trodde att det rörde sig om en direktbokning.

– Jag bokade på parkett. Men på biljetten står det läktare kortsida.

Betalade kraftigt överpris för Mia Skäringer

Det ordinarie biljettpriset är 460 kronor, exklusive serviceavgift. Men Kerstin Rydermark fick betala 1 263 kronor per biljett – ett kraftigt överpris.

Det var först när Kerstin printade ut de två biljetterna som hon anade att det rörde sig om andra handsbiljetter. På biljetterna står namnet Ivan Mamonov och en utländsk adress. När hon googlade på företagsnamnet Viagogo började varningsklockorna ringa.

I dag vet ingen om Kerstin Rydermark kan använde två biljetterna.

– Jag hade verkligen sett fram emot föreställningen med Mia Skäringer.

Mia Skäringens föreställning "Avig Maria – No More Fucks To Give" drar fulla hus. Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL

På Konsumentverket är man maktlös mot det schweiziska företaget.

Under 2017 fick myndigheten in 40 anmälningar mot Viagogo. Under 2018 inkom 133 anmälningar.

– Vi har fått anmälningar där det framgår att man inte har kommit in med sin biljett, säger Matilda Norrman, jurist på Konsumentverket.

Vad har ni gjort åt dessa anmälningar?

– Eftersom Viagogo är ett schweiziskt företag så ska de följa schweizisk lag. Vi har varit i kontakt med den ansvariga myndigheten i Schweiz och skickat material dit i form av anmälningar som vi har fått in till oss.

Vilket råd ger du? Ska man våga köpa biljetter hos Viagogo?

– Det är upp till var och en. Men det är alltid bra att kolla upp den aktör man köper en biljett av, t ex genom att Googla. Om den säljs i andra eller tredje hand.

På grund av att det är andrahandsbiljetter finns det inget tak för priset.

– Googla ordentligt och kolla upp företaget innan du handlar via nätet, råder Matilda Norrman, jurust på Konsumntverket.

– Om man säljer i andra hand är det fri prissättning, vilket innebär att en säljare får ta vilket pris som helst. Sedan bör man också tänka på att läsa företagets villkor, till exempel vad som händer om konserten ställs in, säger Matilda Norrman.

Det kan dock finnas ett sätt att få tillbaka pengarna.

– Om man har köpt biljetten på kredit kan man göra en kortreklamation hos kreditgivaren, säger Matilda Norrman.

Kritiken mot biljettsajten Viagogo Konsumenterna uppger att de inte har förstått att de har köpt andrahandsbiljetter och känner sig lurade eftersom priset är högre än det hade varit om de köpt biljetten direkt av arrangören. Konsumenterna uppger att det tillkommer kostnader i efterhand som inte framgick direkt, till exempel moms, bokningsavgift, serviceavgift etc. Konsumenterna uppger att de blivit stressade av att det under bokningsprocessen står att biljetterna håller på att ta slut. Konsumenterna uppger att det är svårt att komma i kontakt med Viagogo. Många konsumenter upplever oro över att biljetterna inte ska komma eller att de är ogiltiga, men det är väldigt få anmälningar som gäller att biljetterna faktiskt har varit ogiltiga eller inte dykt upp. FAKTA: KONSUMENTVERKET Visa mer Visa mindre

Hans Lundin, presschef på Konsumentverket:

– Konsumentverket har framfört problemen till den schweiziska konsumentmyndigheten. Vi har fått besked om att det finns ett mål mot bolaget i den schweiziska marknadsdomstolen. Tyvärr har vi inga nyheter om när dom i målet kommer att meddelas. Däremot har vi fått besked om att en brittisk domstol har meddelat dom mot Viagogo, som innebär att Viagogo senast i mitten av januari 2019 måste göra vissa ändringar på sin hemsida.

Britterna har tagit i med hårdhandskarna mot biljettföretaget Viagogo och hotar med viten och fängelse om företaget och dess ledning inte följer domstolsbeslutet.

Det brittiska beslutet att akut skydda biljettköparna tvingar företaget till en rad åtgärder som måste redovisas på deras hemsida:

Berätta för köpare om det finns en risk att biljetterna inte kan användas av dem.

Informera konsumenterna om vilka platser biljetterna gäller.

Informera vem som säljer biljetten (om det är företaget eller en privatperson).

Inte ge vilseledande information om tillgänglighet och popularitet för biljetter.

Göra det enkelt för konsumenter att få sina pengar tillbaka om något går fel.

Förhindra försäljning av biljetter som man inte har i lager och som man alltså eventuellt inte kan skicka.

En artikel bland många i engelska tidningar med omfattande klagomål om biljettsajten Viagogo.

Britternas drag mot det schweiziska företaget är en direkt följd av de omfattande klagomålen från biljettköpare som anser sig lurade. Engelsmän som köpt biljetter genom Viagogo har i många fall blivit blåsta och inte blivit insläppta på arenorna eftersom samma biljett sålt till flera personer. Den som först kommit till evenemanget har kunnat passera den elektroniska biljettkontrollen. Sedan har alla andra med samma biljettnummer blivit stoppade.

– Jag har fått rådet att komma extra tidigt och då kanske vara först och bli insläppt. Men det finns inga garantier, säger Kerstin Rydermark, som nu inte vet om hon ska våga åka på Mia Skäringers föreställning i Halmstad. Som tur är han jag inte hunnit boka något hotell.

Expressen har förgäves försökt få kontakt med Viagogo i Schweiz.

