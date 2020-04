Bensinpriset har rasat med 3,60 kronor sedan årsskiftet

En liter 95-oktanig bensin säljs nu för 12.63 kronor per liter vilket är fem öre över årslägsta. Den sista januari såldes bensinen för 12.58.

Dieselpriset har också fallit, de senaste dagarna i två omgångar. Nu på morgonen med 20 ör och en liter kostar 13.93 vid bemannade stationer.

Opecländerna och Opec+ där även en en del andra oljeproducerande länder ingår, försökte i helgen få stopp på prisraset som beror på minskad efterfrågan i spåret av coronaviruset.

USA:s president Donald Trump har varit pådrivande i försöket att få upp oljepriset. Det låga priset slår hårt mot den inhemska oljeindustrin i USA där 1 000-tals riskerar förlora jobben.

Ovanpå coronakrisen så har oljepriskriget mellan i första hand Saudiarabien och Ryssland. Efter misslyckade OPEC-samtal kunde oljekartellen och en rad andra oljeproducenter i helgen efter långa överläggningar minska oljeproduktionen med 9,7 miljoner fat om dagen under de kommande månaderna. Ett ”historiskt beslut” som applåderades av Donald Trump.

Den beslutade minskningen av produktionen motsvarar cirka 10 procent av världens oljeproduktion.

Men någon synbar uppgång av oljepriserna finna ännu inte. På förmiddagen kostade Brentoljan från Nordsjön 28.5 dollar per fat fatet vilket är en nedgång med 5,3 procent och en dryg halvering av priset sedan årsskiftet. Den amerikanska WTI-oljan– kostar 19.70 dollar per fat, en nedgång med 4,6 procent under dagen och hela 67 procent sedan årsskiftet.