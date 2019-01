Arga och förtvivlade människor som köpt via biljettsajten Viagogo utan att ha förstått innebörden av detta, är ett ständigt återkommande problem hos bland annat bokningsbolaget Blixten&co. Företaget säljer själva inte biljetterna utan länkar vidare auktoriserade biljettförsäljare från sin sajt.

Mia Skäringers succéförställning "Avig Maria – No More Fucks To Give" med stor efterfrågan på biljetter har också resulterat i extremt höga priser hos Viagogo.

Artisten Mia Skäringers succéföreställning tillhör de "drabbade" av Viagogos skyhöga biljettpriser. Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL

– Vi gör allt vi kan för att nå ut till konsumenterna. Artisterna själva uppmanar sina fans att enbart gå till egna sidor. Men när man söker på Google så kommer Viagogo i stort sett alltid högst upp på grund av att de lägger oerhört mycket pengar på sökoptimering/annonsering, säger Sandra Nordin, pr och kommunikationschef på bokningsbolaget Blixten&co.

I Danmark och Norge är det förbjudet med andrahandsförsäljning av biljetter. Men i Sverige är det fritt fram att ta hur mycket som helst för biljetter som säljs i andra hand.

Google kan stoppa Viagogo

– Och tyvärr, de enda som kan förändra detta är politikerna genom en lag där man förbjuder andrahandsförsäljning samt Google som skulle kunna se till att Viagogo inte hamnar högst upp då man söker på diverse konserter/evenemang - då Viagogo sysslar med bedrägeri, säger Sandra Nordin.

Enligt Blixten&co kan de inte göra så mycket mer än att varna för Viagogo.

– Tro mig, vi gör allt vi kan genom att alltid marknadsföra korrekt biljettinformation i vår kommunikation. Våra artister upplyser också om rätt försäljningskanal i sina egna kanaler, säger Sandra Nordin.

