Strejken utbröt på morgonen den 26 april och lamslog det skandinaviska flygbolagets verksamhet. Strejken pågick under sju dagar. 4 015 flyg ställdes in under strejkdygnen. Flygbolaget lyckades boka om 222 000 passagerare till andra bolag.

Piloterna krävde inte bara högre löner utan ställde även andra villkor.

På kvällen den 2 maj var parterna överens och strejken blåstes av.

Avtalet med piloterna gäller fram till 2022 och innebär enligt SAS att piloterna får en sammanlagd löneökning på 10,5 procent vilket retade upp arbetsgivarorganisationen eftersom den årliga ökningen låg över det så kallade lönemärket som jobbats fram en årlig löneökning på 2, 3 procent.