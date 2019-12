Stor förvirring utbröt hos flera myndigheter efter Expressens nyhet om att Skatteverket köpt presentkort av ett företag med skattskulder.

Ledningen för Skatteverket med generaldirektör Katrin Westling Palm, har tidigare bestämt att myndighetens 10 000 anställda ska få ett presentkort som julklapp. Motsvarande julklapp har delats ut till Kronofogdens drygt 2 000 anställda och det är Skatteverket som administrerat det praktiska kring inköpen. Presentkorten är värda 300 kronor och totalbeloppet för inköpen av korten ligger på knappt fem miljoner kronor.

Julkortet med presentkortet som personalen hos Kronofogden fått av sin arbetsgivare. Foto: Privat

Personal hos Kronofogden upptäckte dock att företaget Goyada AB, som ligger bakom presentkorten, har omfattande problem med att betala in skatter och avgifter till Skatteverket. Två månaders skatt, sammanlagt 1,6 miljoner, har fram till nu legat för indrivning hos just Kronofogdemyndigheten. Men bolaget betalade sin skatteskuld på onsdagen.

Företagets f-skattsedel indragen

De drygt 1,6 miljonerna sattes in på Kronofogdens konto och kommer in på deras konto under torsdagen. Frågan är om panikåtgärden räcker. Skatteverket har under onsdagen återkallat bolagets F-skattsedel vilket gör det mycket svårt för företaget att sköta sin verksamhet.

Flera anställda hos Kronofogden som Expressen talat med är upprörda över hur upphandlingen gått till och de uppfattar det som att någon riktig kontroll av företaget inte genomförts.

– Under all kritik att göra en upphandling med ett restfört bolag när vi arbetar för en sund konkurrens i samhället, har en tjänsteman inom Kronofogdemyndigheten tidigare sagt.

En annan anställd säger:

– Det framstår som rena skämtet. Någon måste ta ansvar för det som har hänt.

Den formella upphandlingen av presentkorten har skötts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och är i form av ett ramavtal där flera andra företag också ingår med sina produkter/tjänster. Olika myndigheter kan ”plocka” från de företag som finns inom ramavtalet, så kallade avrop, och behöver på så sätt inte göra en egen upphandling. Och det är detta som skett när Skatteverket tog ansvaret för att beställa julklapp till sina egna anställda och de som jobbar inom Kronofogdemyndigheten.

Katrin Westling Palm, chef för Skatteverket. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Expressen har försökt få en kommentar från Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Pressavdelningen har i stället skickat fram Ingrid Nilsson, chef för inköpsenheten på Skatteverket. Hon tycker inte att man gjort något fel hos den egna myndigheten.

– Kammarkollegiet upphandlar och tecknar ett ramavtal med en eller flera leverantören i det här fallet. Sedan kan de avropsberättigade myndigheterna göra smidigare inköp genom att man inte behöver upphandla, utan man gör ett avrop.

Ni kontrollerar inte bolaget?

–Nej, det görs i samband med upphandlingen samt löpande under förvaltningen av ramavtalet vilket Kammarkollegiet gör.

Men har ni på Skattverket inte något ansvar?

– När det gäller den här typen av kontroller så är det Kammarkollegiet som utför den inom ramen för sitt uppdrag. Det är det som är själva idén med att kunna ha ramavtal för staten.

I allmänhetens ögon ser det inte bra ut att Skatteverket gör affärer med ett företag som jagas för skatteskulder av Kronofogden.

– Jag förstår att det kan uppfattas som märkligt.

Kommer ni försöka göra någon översyn för att förhindra sånt här i framtiden?

– Det är för tidigt att svara på. Det är något som vi får diskutera.

Oklart om Skatteverkets personal får sin julklapp

Om de drygt 10 000 anställda på Skatteverket kommer att få sin julklapp/presentkort är inte säkert. Utredning i form av ”dialog” pågår mellan berörd myndigheter och företaget.

– Det är för tidigt att föra en diskussion kring att stoppa utskicken av julklappen innan vi vet utfallet av den dialog som Kammarkollegiet för med leverantören, säger Lars Aden Lisinski, pressekreterare på Skatteverket.

Om Skatteverket tvingas betala för korten även om man skulle stoppa köpet är oklart.

– Vi har ännu inte betalat företaget för presentkorten, vi betalar först efter leverans. Som i det här fallet är efter utskicket av presentkorten. Vi kan inte svara för Kronofogdemyndigheten, det är ett separat avropsavtal, uppger Lars Aden Lisinski.

Kammarkollegiet ska under torsdagen hålla krismöte och sedan fatta beslut hur man ska agera, uppger Mattias Axelsson, pressansvarig hos Kammarkollegiet.

Expressen har vid upprepade tillfällen sökt Goyadas vd Patrik Pernber.

