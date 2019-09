Angelica, 31, grundlurad av bank ID-bedragaren

I dagarna är det löning och miljontals svenskar får påfyllning på sina bankkonton.

Då sitter kriminella ligor redo att sätta in stöten. Polisen varnar för telefonbedragarna som ringer upp sina offer och försöker bluffa till sig koder och inloggning till bank-ID och bankdosor.

– Det var en nedgång i anmälningar under den nationella operationen mot bedrägerier. Efter att den avslutades ökade det rejält igen under sommaren. Lämnar man scenen finns det nya som hakar på. Men det är inte lika många som vi de vi låst in, säger Jan Olsson vid polisens internationella IT-brottscentrum.

Skulle sälja en mobiltelefon

31-åriga nyblivna mamman Angelica Borg i Östersund tillhör offren. Hon hade nyligen satt ut en annons på Facebook för att sälja en mobiltelefon. Detta berättade hon först om i ÖP.

Angelica kontaktades på Messenger av en intresserad köpare.

– Hon ville köpa mobilen och sa att hon skulle swisha pengarna. Sedan skulle jag skicka mobilen till hennes adress. Så långt verkade inget konstigt, berättar Angelica.

När affären gjorts upp, priset på mobilen var 3600 kronor, började den förslagna bedragaren spela ut sina kort.

– Först sa hon att det inte gick att swisha för att min gräns för hur mycket man kan ta emot var för låg, och att jag skulle logga in på min bank och höja beloppet, säger Angelica.

Någon sådan gräns finns inte, men köparen stod på sig och Angelica loggade så småningom in med bank-ID. Hon tror, och även polisen och banken misstänker detta, att bedragaren redan hade tillgång till hennes personuppgifter och satt redo att kapa kontot.

I nästa steg påstod bedragaren att hon av misstag fört över alldeles för mycket pengar för mobilen, 35 610 kronor. När Angelica loggade in och kollade hade hon mycket riktigt fått in den summan på ”swish-kontot”.

Hon swishade i god tro tillbaka pengarna, minus köpesumman för mobilen. Först efteråt insåg hon att bedragaren grundlurat henne.

Polisens utredning pågår

– Hon, om det nu är en hon för vi har aldrig pratat, bara chattat på Messenger, hade lyckats föra över 35 610 kronor från mitt sparkonto till kontot jag skulle swisha från. Det var alltså mina egna 32 000 jag sedan skickade i väg, säger Angelica Borg bistert.

Hon anmälde händelsen till polisen och sin bank och utredning pågår. Om hon kan få någon ersättning är oklart.

För Angelica som är nybliven mor till en prematur pojke född redan i 28:e veckan känns det extra jobbigt att bli av med så mycket pengar.

Nu vill hon varna andra för att gå på bank ID-bluffen.

– Jag har jobbat och slitit som barnskötare för att få ihop de här sparpengarna. Jag är arg, både på bedragaren och mig själv för att jag gick på det. Men nu vet jag hur lätt det är att bli lurad.

Jan Olsson vid polisen beklagar det som drabbade Angelica Borg.

– I det här fallet har man förmått målsägaren att själv skicka pengarna till fel mottagare, för att slippa bli spårad. Det är ett synnerligen sofistikerat tillvägagångssätt, säger Olsson.

Vid Finansiell ID-Teknik som äger bank-ID jobbar man med att ”täppa till hålen” för bedragarna. Införandet av QR-koden är ett sådant grepp, uppger Malin Wemnell, administrativ chef vid företaget.

QR-koden ett sätt att stoppa bedragarna

– QR-koden har gjort mycket för att minska bedrägerierna med Bank ID, just det tillvägagångssättet där bedragare lurar användare från distans, förklarar Wemnell och tillägger:

– Det som dessvärre fortfarande förekommer är när bedragaren på olika sätt lyckas lura användaren att själv överföra, swisha eller på andra sätt lämna ifrån sig sina tillgångar.