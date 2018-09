Klart för turistresor till Titanic på havets djup

Nu är Claes-Göran Wetterholm inte den vanlige Titanic-turisten, om det finns några sådana. Efter att ha ägnat hela sitt vuxna liv åt att samla föremål och historier från tidernas mest berömda fartyg är han i dag världens kanske främste Titanic-expert.

Claes-Göran Wetterholm har gett ut flera böcker i ämnet, han var inkallad som expert i James Camerons team vid filmatiseringen av den 11-faldiga Oscarsvinnaren och han ligger bakom flera hyllade utställningar världen över.

På fredag 21 september öppnar ännu en – ”Titanic – the exhibition” – på Galleri Fredstan i Göteborg.

– Den här utställningen består av föremål som är relaterade till mänskliga berättelser, snarare än bärgade fynd. Tanken är att man ska kunna identifiera sig med berättelserna för att kunna förstå, säger Clas-Göran Wetterholm.

Claes-Göran Wetterholm. Foto: Rickard Moneus

Sannsagan om ringen

En av dessa berättelser handlar om guldringen Gerda Lindell bar när hon klev ombord på Titanic tillsammans med sin make i april 1912.

Har du inte hört historien tidigare så häng med här:

Gerda Lindell och maken Edvard Bengtsson var immigranter som lämnade Ramlösa i Skåne för ett bättre liv i Amerika. När Titanic förliste fanns ingen plats för dem i livbåtara, de kastade sig i havet när fartyget gick under.

Paret simmade till en vattenfylld livbåt. Edvard tog sig ombord, men förmådde inte att lyfta upp Gerda som hängde kvar i relingen. När hon tappade greppet lossnade ringen och föll till botten av båten. Gerda drunknade, hennes man frös ihjäl.

Gedra Lindell med sin make Edvard Bengtsson.

En månad senare siktades livbåten. Den bärgades och i båten hittade man Gerdas ring. Inskriptionen tydde på att den tillhört någon av de 123 svenska passagerarna ombord på Titanic (89 av dem dog).

Via det svenska konsulatet i New York skickades ringen till UD i Stockholm som satte in notiser i tidningar om föremålet. Gerdas bror läste om ringen och tog med sig tidningsklippet till föräldrarna i Skåne.

Nedbrutna av sorg efter att ha förlorat sin dotter i en ålder av 30 fick föräldrarna hem ringen sommaren 2012.

Samma ring visas nu på utställningen i Göteborg, tillsammans med en mängd andra föremål och makalösa berättelser.

– Så länge man nämner en människa vid namn så lever den människan vidare. Genom att berätta om denna ring har vi gjort henne odödlig, säger Claes-Göran Wetterholm som satt samman och utvecklat utställningen sedan 2003.

Titanic 1912.

90 minuter rakt ner i djupet

Få om ens någon vet lika mycket om Titanic som Claes-Göran Wetterholm efter alla år av intervjuer och möten med överlvande och anhöriga.

Det enda som tycks återstå är att se själva fartyget. Detta kan komma att inträffa redan nästa år.

Efter två misslyckade försök att bygga en farkost som kan transportera turister (båda testerna slutade i haverier) har ett nytt material tagits fram för att klara påfrestningarna som nedstigning på fyra kilometer innebär.

– Jag har varit uppsatt på dyklistan vid båda tillfällena. Vi får se om det blir av den här gången, och om jag får plats, säger Wetterholm.

Katastrofturism, eller upplevelseturism, är ett växande fenomen och en resa till Titanic skulle i attraktionsvärde (nästan) närma sig den planerade turistresan till månen.

Del av Titanic i dag.

Priset för en Titanic-resa kommer att ligga kring en miljon kronor, men Claes-Göran Wetterholm hoppas kunna följa med till en fjärdedel av priset i egenskap av expert.

Själva resan ner till botten av Nordatlanten tar cirka 90 minuter och lika lång tid upp. Där nere är planen att stanna två–tre timmar vid Titanic.

Claes-Göran Wetterholm har varit med som historiker på expeditioner tidigare, men aldrig varit där nere i det totala mörkret utan spår av liv.

När och om du får en plats på farkosten – kommer du inte att vara rädd?

– Nej, inte alls... det är farligare att cykla i Stockholm och det gör jag varje dag.