JUST NU: Kina köper upp del i Norwegian

Skuldtyngda Norwegian har drabbats hårt av coronapandemin och begärde nyligen sina svenska och danska dotterbolag i konkurs.

Nu meddelar Norwegian att bolaget BOC Aviation, som i förlängningen ägs av kinesiska staten, kommer att köpa aktier motsvarande 12,67 procent av bolagets alla aktier.

Det sker genom att leasingavtal som bolaget tidigare haft med flygbolaget, konverterats till aktieinnehav, skriver Aftenposten. Flygbolaget har nu uppfyllt villkoren för krislån på tre miljarder från norska staten efter att ha fått med bolaget på ägarsidan, skriver VG.

”BOC Aviation är ett företag kontrollerat av Sky Splendor Limited, som kontrolleras av Bank of China Group Investment Limited, som kontrolleras av Bank of China Limited, som kontrolleras av Central Huijin Investment Ltd, som kontrolleras av Kina Investment Corporation, som ägs av Folkrepubliken Kina”, skriver Norwegian i pressmeddelandet.