Kinesisk lyxkonsumtion – räddning för klockbranschen

En rejäl återhämtning i Kina hjälpte i förra månaden den schweiziska klockindustrin att mildra den coronarelaterade nedgång.

Det skriver Bloomberg News.

Under månaden minskade värdet av sålda klockor med 17 procent till 1,6 miljarder schweizerfranc, enligt branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry. Det innebar att nedgången halverades jämfört med månaden före.

Leveranserna till Kina ökade med 59 procent vilket innebar stark tillväxt för andra månaden i rad, då konsumenterna i Kina tycks ha återvänt till lyxshoppingen på hemmamarknaden. Även Storbritannien bjöd på hoppfulla siffror då försäljningen ökade också där.

Trots förbättringarna plågas klockindustrin ännu av konsekvenserna av pandemin, som orsakat butiksstängningar och resestopp. Schweiz klockexport väntas i år krympa med 30 procent, förutspådde branschorganisationen i förra månaden.

