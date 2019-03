Julkortet på barnen kom fram – efter 14 år

Det var i måndags som Roland Seitl, 50, från Mullsjö fick ett samtal från en vän till familjen som ringde och tackade för det fina julkortet hon fått.

– Jag tyckte hon var lite sent ute, det är ju två månader sedan jul, säger Roland Seitl.

Familjen har varje år skickat julkort med bilder på barnen – i dag 14, 15 och 17 år gamla.

Men när vännen undrade om Roland fått barnbarn, eftersom kortet visade tre små barn som satt på ett Briotåg började Roland ana ugglor i mossen. Vännen förklarade sedan att kortet hade en poststämpel som det stod 2005 på.

– Så det tog 14 år för det att komma fram, det är lite dråpligt, säger Roland Seitl.

Hyllar Postnord

Kritiken mot Postnord har varit stor de senaste åren på grund av sena och bortkomna leveranser och post som delats ut till fel adresser.

Men Roland Seitl har inget att klaga på:

– Man får ge en eloge till posten, de har inte sagt hur lång tid det ska ta men de levererade det. De har hittat kortet och haft pliktkänsla att skicka vidare det.

Teorierna om vad som hänt kortet under de 14 år det tog för det att komma fram är flera, men Postnord tror att det är mest sannolikt att julkortet fallit ned på golvet under sorteringen 2005 och sedan hamnat under någon maskin.

– Troligen har det fastnat under någon sorteringsmaskin och sen har man flyttat på maskinen eller städat och då har kortet dykt upp, säger Cathrin Nehm, distributionsområdeschef på Postnord i Jönköpings län.