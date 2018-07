Jätteläcka från bank-ID – 140 000 kan ha drabbats

Det är DN som rapporterar om jätteläckan med personuppgifter från Skatteverket. Uppgifterna ska ha samlats in genom bank-ID av en underleverantör till Telenor, Identitrade.

Skatteverket talar om att 140 000 personer kan ha drabbats och fått uppgifter om bostad och inkomst röjda. Även människor med skyddad identitet kan ha drabbats.

Skatteverket rasar mot tilltaget

Personer som gått in inpå Telenors webbplats de senaste månaderna kan ha ombetts att använda sig av e-legitimation för att logga in till Skatteverket via bank-iD och, ovetandes, ha gett underleverantören Identitrade tillgång till personuppgifterna.

– Det är inte tillåtet att göra på det här sättet och det är verkligen inte meningen. Det är en okontrollerad andrahandsinloggning. Du som medborgare ger en privat aktör åtkomst till information om dig, säger Pär Rylander, säkerhetschef på Skatteverket, till DN.

Skatteverket: "Vi beklagar det som hänt"

"Skatteverket har sedan den 5 juni spärrat Telenors och Identitrade AB:s möjlighet att få tillgång till dina uppgifter, och enligt våra samtal med Telenor finns inget som tyder på att uppgifterna som har hämtats har spridits vidare. Skatteverket har också anmält händelsen till Datainspektionen. Vi beklagar det som hänt", skriver Skatteverket i ett informationsmeddelande.

Gäller det även personer med skyddade uppgifter?

– Ja. Det är ytterligare en anledning till att det är allvarligt, säger Pär Rylander till DN.

Underleverantören bekräftar ID-läckan

Skatteverket uppmanar nu personer som kan ha blivit uppmanade att logga in till Skatteverket från andra företags sajter att höra av sig.

Underleverantören Identitrade bekräftar för DN att de fått tillgång till uppgifterna och använt Skatteverkets data.

– Vi har en tjänst som utnyttjar Skatteverkets sajt på ett sätt som de inte tycker om, säger Philip Hallenborg som är vd för Identitrade, till DN.