Januaripartierna överens om ersättning till företag

Nedstängningsstödet riktar sig till företag som blir tvungna att stänga ner sin verksamhet på grund av eventuella förbud med stöd av pandemilagen. Det handlar om företag som tappat minst 30 procent av omsättningen.

– Fasta kostnader kan handla om hyreskostnader, leasingkostnader och det som inte har med personalfrågor att göra, för det täcks in via korttidspermitteringar, säger Nyamko Sabuni till SVT Nyheter.

Företag som har tappat all omsättning under en period ska också kunna få full ersättning, till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.