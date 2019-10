Unionen är Sveriges största fackförbund med cirka 660 000 medlemmar. Delar av toppskiktet inom förbundet har varit i blåsväder för bland annat lyxresor på medlemmarnas bekostnad.

Expressen försökte under tisdagen få besked om vad som hänt med förbundets samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg. Var han uppsagd? Hade han sagt upp sig?

Lämnar jobbet omgående

Pressekreteraren Johanna Gréen sa under eftermiddagen att hon inget hört om att han skulle lämna organisationen. Men på tisdagskvällen lät det annorlunda.

– Det stämmer att Henrik Ehrenberg har sagt upp sig från sin tjänst på Unionen. Han har själv sagt upp sig i dag och som jag förstår är det av personliga skäl som han har sagt upp sig. Han kommer att lämna sitt uppdrag omgående.

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Unionen, avgick i all haft från jobbet på tisdagen.

Henrik Ehrenberg var fåordig när Expressen nådde honom under eftermiddagen och ställde frågor om han skulle lämna Unionen.

– Det är inget som vi behöver prata om.

Vad är sanningen? Ska du lämna eller inte?

– Jag kan inte prata om det nu. Jag kan prata om det i morgon av olika skäl.

Några minuter efter Expressens samtal med pressekreteraren Johanna Gréen på tisdagskvällen, kom det plötsligt ett sms från Henrik Ehrenberg.

” Jag kan bekräfta att jag har sagt upp mig från Unionen av personliga skäl. Jag har inte så mycket mer att säga. Har sagt upp mig. Det är ingen dramatik i det. Vill ägna mig åt annat”.

Ett krismöte om Henrik Ehrenberg ska ha hållits tidigt på tisdagsmorgonen uppger en av Expressens källor.

Expressen ställde under tisdagskvällen flera frågor till Unionens ledning om Henrik Ehrenbergs plötsliga avgång från förbundet.

Klockan 22.29 kom ett fåordigt sammanfattande svar på frågorna. Svaret förmedlades via pressekreteraren:

”Unionen kommentarer inte enskilda medlemsärenden eller personalärenden. Grunden för denna hållning är att vi respekterar medlemmars och anställdas integritet”.

Ingen i förbundets ledning vill i övrigt kommentera Henrik Ehrenbergs brådstörtade avgång från toppjobbet.

Facktopparna på lyxresor

Fackförbundet Unionen hamnade i blåsväder förra hösten efter en rad avslöjanden i Aftonbladet om bland annat vidlyftiga flygresor i businessklass och boende på lyxhotell under kongressresor till städer som Singapore, Rio de Janeiro, Barcelona, Madrid, Rom samt New York där man slog på stort med ett så kallat pop up–kontor.

Flera av Unionens toppar anklagades för att ha bott alltför exklusivt under en kongress i Singapore. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Jippot med pop up–kontoret beskrevs som ett fiasko, pågick under en begränsad tid hösten 2017 i Brooklyn i New York. Sex personer flög över till USA för att bemanna det tillfälliga kontoret och totalt skickades nio personer från Unionens personal till New York, uppgav Aftonbladet när tidningen granskade projektet.

– Huvudsyftet är att sätta fokus på att det är väldigt många svenskar som vill jobba utomlands, och som jobbar utomlands. Vi som fackförbund, Unionen, vill att man har ett bra arbetsliv, ett tryggt arbetsliv och just när man arbetar utomlands finns det mycket att tänka på när det gäller villkor medans man är ute och när man kommer hem. Det vi vill vi sätta fokus på, sa samhällspolitiske chefen Henrik Ehrenberg i en av Unionens videoklipp från PR-jippot i Brooklyn, New York.

Ehrenberg hårt ansatt

Henrik Ehrenberg var då hårt ansatt för det kostsamma projektet i USA. Vad det kostade vägrade förbundet att offentliggöra.

Unionen ändrade dock sina reseregler efter skandalavslöjandena om det vidlyftiga internationella resandet.

– Vi måste våga syna oss själva i sömmarna och därför har förbundsstyrelsen beslutat att inga resor från och med nu ska få göras i business class. Det ska inte heller vara tillåtet att ta semester i samband med internationella tjänsteresor, sa Unionens ordförande Martin Linder.

Martin Linder, ordförande för fackförbundet Unionen.

Fackförbundet anlitade också revisionsbyrån EY för att granska alla förbundets utlandsresor.

– Vi har all anledning att vara självkritiska och kan konstatera att Unionen inte varit helt i takt med tiden, sa Martin Linder efter alla skandalrubriker, samtal och mejl från upprörda fackförbundsmedlemmar.

Ehrenberg avslöjades som ”Ove Tova” på regeringskansliet

Henrik Ehrenberg har varit i blåsväder förr. När han var Kristdemokraternas stabschef och en av dåvarande partiledaren/socialministern Göran Hägglunds allra närmaste medarbetare i regeringskansliet stormade det rejält.

I januari 2012 avslöjade Expressen att Henrik Ehrenberg låg bakom en rad anonyma angrepp på nätet - under signaturen ”Ove Tove”.

Dåvarande stabschefen Henrik Ehrenberg med sin partiordförande, KD–ledaren Göran Hägglund på rikstinget i Umeå sommaren 2011. Foto: BJÖRN WANHATALO / SCANPIX SWEDEN

Avslöjandet av Ehrenbergs pseudonym ledde till att han fick andra arbetsuppgifter inom regeringskansliet.

– Efter att ha analyserat innehållet och pratat med honom själv konstaterar Göran Hägglund att förtroendet för Henrik, i den roll som han har som stabschef hos partiledaren, måste vara totalt – det är det inte, sa Martin Kits, presschef för KD–ledaren.

Ehrenberg hade bland annat angripit Mats Odell under pseudonymen ”Ove Tove” inför valet av partiledare i början av 2012. Efter avslöjandet bad Ehrenberg om ursäkt.

Omplaceringen på socialdepartementet varande inte längre. Några veckor efter Expressens avslöjande tvingades Henrik Ehrenberg lämna helt.

– Situationen var sådan att det här var bäst för alla parter, sa Göran Hägglund till nyhetsbyrån TT.

Mitt i partiledarstriden

Skandalen kom vid sämsta möjliga tillfälle eftersom det just då pågick en strid om partiordförandeskapet mellan Göran Hägglund och hans utmanare Mats Odell. Striden skulle avgöras några veckor senare på partiets extra riksting. Plötsligt kastade ”Ove Tove”-affären en skugga över Göran Hägglund som dock förklarade att han inget känt till något om att hans närmaste medarbetare ägnat sig åt politiskt smutskastning av Hägglunds motståndare i det fördolda.

I mars 2016 tillträdde Henrik Ehrenberg jobbet som samhällspolitisk chef på Unionen. Han kom då närmast från Sveriges Apoteksförening där han arbetat som chefsstrateg.